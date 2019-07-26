Volkswagen Touareg «ONE Million». Скоро в России!

Touareg производится уже 17 лет, и за это время этих кроссоверов было выпущено аж миллион.

В честь этого события Volkswagen представил специальную юбилейную версию модели в эксклюзивном бежевом цвете Sechura Beige (доступен только за доплату). В новом экстерьере — затемненные задние фонари, надписи “ONE Million“ на декоративных накладках порогов и центральной стойке, колесные арки и диффузор, окрашенные в черный глянец. Для автомобиля в данном исполнении предложено два новых вида колесных дисков — глянцевые 20-дюймовые Bogota или 21-дюймовые Suzuka серебряного цвета Adamantium Silver. Внешний облик юбилейной версии также можно дополнить — для этого разработан особый пакет R—Line Black Style, который включает окраску боковых зеркал в серебристый цвет Reflection Silver.

Сиденья отделаны кожей Puglia. Верхняя часть передних сидений и дверные панели украшены ромбовидной коричневой прострочкой Amber Brown, которая также используется в отделке приборной панели, рулевого колеса и рычага переключения передач. Кроме того, интерьер дополнен декоративными элементами в цвете Silver Wave и цифровой панелью управления Innovision Cockpit.





Volkswagen Touareg в юбилейной версии “ONE Million” ожидается в России осенью 2019 года.