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Новости   26 июля 2019   

Volkswagen Touareg «ONE Million». Скоро в России!

 Touareg производится уже 17 лет, и за это время этих кроссоверов было выпущено аж миллион.

Вчесть этого события Volkswagen представил специальную юбилейную версию модели в эксклюзивном бежевом цвете Sechura Beige (доступен только за доплату). В новом экстерьере — затемненные задние фонари, надписи ONE Million на декоративных накладках порогов и центральной стойке, колесные арки и диффузор, окрашенные в черный глянец. Для автомобиля в данном исполнении предложено два новых вида колесных дисков глянцевые 20-дюймовые Bogota или 21-дюймовые Suzuka серебряного цвета Adamantium Silver. Внешний облик юбилейной версии также можно дополнить — для этого разработан особый пакет RLine Black Style, который включает окраску боковых зеркал в серебристый цвет Reflection Silver. 

 Сиденья отделаны кожей Puglia. Верхняя часть передних сидений и дверные панели украшены ромбовидной коричневой прострочкой Amber Brown, которая также используется в отделке приборной панели, рулевого колеса и рычага переключения передач. Кроме того, интерьер дополнен декоративными элементами в цвете Silver Wave и цифровой панелью управления Innovision Cockpit 


 

Volkswagen Touareg в юбилейной версии ONE Million ожидается в России осенью 2019 года. 


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