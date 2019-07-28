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Дилер-клуб   28 июля 2019   

Вызывают привыкание! Внедорожники Volkswagen в АВИЛОН! 

В модельном ряду внедорожников Volkswagen Вы найдете автомобиль, который подходит именно Вам. 

 

Volkswagen Tiguan — компактный городской внедорожник с широким выбором ассистентов помощи водителю.  
Volkswagen Teramont — самый большой автомобиль марки Volkswagen. В его салоне могут с комфортом разместиться семь человек. При этом Teramont является настоящим внедорожником, с полным приводом и высоким дорожным просветом.  
Volkswagen Touareg — самый инновационный и премиальный автомобиль марки Volkswagen, хорошо зарекомендовавший себя на российском рынке, витрина высоких технологий. 

 

Внедорожники Volkswagen вызывают привыкание, покупка первого внедорожника может привести к покупке второго, Вы не захотите менять Volkswagen ни на один другой автомобиль! 

 


Обсудим? 

Всегда Ваш, АВИЛОН Volkswagen. 

+7 (495) 730-44-47 

 


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