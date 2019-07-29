Tahoe и Traverse. Челябинская навигация

Сколько раз за последние двадцать лет мы слышали историю о том, что времена полноразмерных американских машин прошли? Никому, мол, не нужны эти огромные, занимающие полпарковки мастодонты. Мы живём в эпоху низкокалорийного йогурта, глобального электричества и малолитражек… Но большие внедорожники живы и на автомобильное кладбище пока не собираются, а встреча с ними гарантирует не только хорошее настроение, но и стремительный подъём самооценки. Поэтому я с большим удовольствием отправился на тест-драйв Chevrolet Tahoe и Traverse

Нефтяные горки

Вы спросите, почему при столь негативных прогнозах рынок полноразмерных кроссоверов, как их теперь называют, до сих пор не рухнул? Механизм тут хитрый. Как только цена нефти подскакивает выше ста долларов за баррель, люди в Штатах массово пересаживаются на компакт-класс, практикуют жёсткую экономию и с грустью признают, что золотой век автомобильной Америки закончился — пора сушить вёсла. При этом внешне вроде бы всё благообразно, но по сути царит паника. В это же время в остальном мире, включая Россию, экономика при 100 долларах за баррель наоборот начинает расправлять плечи. Жители нефтедобывающих стран радостно скупают всё, что плохо помещается на стоянке и рынок полноразмерных внедорожников приходит в равновесие. Затем кто-то в небе щёлкает пальцем, и цена нефти, вместе с курсом валют развивающихся стран, валится ухом на асфальт как Леонтий Петрович после сабантуя. Смена декораций! На заправках в США раздают бесплатный лимонад и развешивают надувные шарики. Противники защиты природы мажутся с ног до головы чёрным золотом и устраивают бензопарады на Пятой авеню. У американских дилеров стремительно заканчиваются товарные запасы машин длиной больше пяти метров, а конвейеры в Детройте переходят на три смены. И так до бесконечности! В любом случае, пока есть такая страна как США и такой ресурс как нефть, полноразмерные внедорожники никуда не денутся. Штатам в перспективе ничего не угрожает, а нефть, как недавно выяснилось — возобновляемый ресурс (на эту тему у нас скоро выйдет обстоятельное интервью со специалистом). Поэтому тест-драйв Chevrolet Tahoe и Traverse в Челябинске никакой не пир во время чумы, а рядовой пробег неспешных бруталов по брутальным местам.

Путями викингов

Карелию называют краем тысячи озёр, но выяснилось, что Челябинская область от неё не отстаёт. Водоёмов здесь, будь здоров! Правда, многие из них имеют подозрительно круглую форму и напоминают бывшие технические карьеры, но здесь это никого не смущает. Наша поездка с самого начала строилась вокруг темы извечного противостояния природы и прогресса, где в качестве символа прогресса, понятное дело, выступали американские внедорожники. Но для начала мы приняли участие в парусной регате и это был очевидный намёк: посмотрите, что нас ждёт, если традиционные бензиновые двигатели всё-таки проиграют. Думаете наступит век электрических моторов? Как бы не так! Электричества всем не хватит. Умные люди не так давно подсчитали, сколько нужно энергии для полного перехода мировой экономики на электротранспорт и ужаснулись. Так что неудачники пересядут на парусные яхты. Тем более, что в истории человечества парус уже не раз становился синонимом спасения. Взять хотя бы наших предков викингов. Пока они гребли вёслами, то грабили только ближайших соседей по побережью. Усилий много — прибыли ноль. Но стоило им начать использовать парусину, как они захватили Сицилию, Нормандию, Русь, и половину Европы. Однако, признаться, яхта нас не впечатлила — уют автомобильного кресла привычнее и ближе. Хотя бы потому, что в салоне Tahoe не заработать мозолей от яхтенных канатов и не получить по голове балкой мачты.

Следующая точка челябинского тест-драйва находилась возле медного комбината. В советское время здесь всегда висел «лисий хвост» — смертельный выхлоп медного производства, который методично выжигал природу вокруг заводского посёлка. Но сегодня на предприятии установили фильтры и ситуация с экологией более или менее нормализовалась. Правда местность вокруг пока не успела зарасти лесом, так что бурые камни остаются живым свидетельством былого варварства. Кстати, Tahoe тоже отказался от пренебрежительного отношения к экологии. Помните эти надменные f…ck fuel economy и тому подобное. Всё это в прошлом! Сегодня его силовая установка активирует систему отключения цилиндров и экономит массу топлива. И если раньше городской расход в 20-25 литров был почти нормой, то сейчас он не подымается выше 15-17. Traverse ест и того меньше, ведь мотор у него не 6.2, а всего 3.6 литра. Кроме того, он легче, поскольку без рамы, и скромнее по габаритам. Впрочем, рассуждения о расходе топлива в отношении любого американского автомобиля теряются на фоне готовых отрезать себе уши, чтобы сэкономить на зимней шапке европейцев и ворочающихся на циновках японцев. Хотя, согласитесь, Штаты в любом случае двигаются в правильном направлении.





Индейский транспорт

На второй день маршрута мы снова поехали к воде — кататься на байдарках. У нас возникло впечатление тонкого троллинга со стороны GM. Образно говоря, нам как бы сказали: посмотрите к чему мы придём, если будем слишком фанатично спасать природу. Вы этого хотите? На индейских посудинах я, признаться, никогда не ходил, поэтому было интересно и намного приятнее, чем под парусом. Хотя бы потому, что ничего не бьёт по голове. Променял бы я Traverse или Tahoe на байдарку? Вряд ли. Мне нравится отдых на природе, я люблю свежий воздух и плеск волн, но понятие «естественного» в мире давно поменялось. Сегодня природой человека стал город и достижения цивилизации. Да, и потом, кто знает, что у этой природы на уме? Откуда она вообще взялась? Внятного ответа на этот вопрос до сих нет. Другое дело — автомобиль. Его создали люди, для себя, и значит для нас он является самым естественным на свете.

Напоследок маршрут тест-драйва привёл нас к местной достопримечательности — пещере, на которой неизвестный художник выбил профиль Ленина. Вы поняли, как это связано с американскими полноразмерными автомобилями? А я, представьте, кажется догадался. Коммунизм ассоциируется с общественной собственностью на средства производства и общественным транспортом. А эта альтернатива автомобилям, куда более опасна, чем мифическая нехватка нефти и денег.

Магия школы

По итогу тест-драйва могу сказать, что Chevrolet Tahoe и Chevrolet Traverse самобытны и имеют неповторимый характер. Traverse — прекрасный кроссовер, он уверенно стоит на скоростной прямой и обладает нужной долей комфорта. Я бы не задумываясь купил его, если бы мне были нужны долгие прогоны по трассе. Его коллега Tahoe едет как и любой тяжёлый рамный внедорожник, то есть с известными всем недостатками. Но вот парадокс, при этом он понравился мне гораздо больше. Он по-настоящему впечатляет! Он покоряет! Это трудно объяснить рационально. Наверное, всё дело в пресловутой магии старой американской школы…

P.S. Ходят слухи, что в Челябинске на дни рождения все дарят друг другу красные трусы. Якобы их обладатель, телевизионный Михалыч с труболитейного, стал почти народным героем. Однако моя попытка найти в городе хотя бы одни «красные труселя» закончилась полным провалом. Правда в двух местах продавщицы объяснили мне, что просто «сегодня их не завозили». Это что же получается? В Челябинске есть специальные даты завоза красных трусов? Стыдно, право — танки делают, а трусы в дефиците. Куда смотрит губернатор?

Текст: Дмитрий Леонтьев