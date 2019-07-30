УАЗ «Патриот» с АКП. Скоро в серию!

Началась финальная часть дорожных испытаний предсерийного внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Прототипы уже прошли более 150 тысяч километров по разным дорогам нашей страны. Впереди – заключительная часть испытаний и старт производства первого серийного автомобиля УАЗ с «автоматом».

Финал ресурсного теста начнётся в Ульяновске, и за две с половиной недели испытатели проедут больше 10 000 км и посетят ещё семь городов, среди которых Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

В каждом из этих городов силами официальных дилеров для всех желающих будет организовано знакомство с «Патриотом», оснащённым АКП. Кроме того, предсерийный автомобиль можно будет поймать на дороге при перегонах между пунктами остановки. Всю информацию по финальной части ресурсных испытаний можно найти на специальном сайте https://akpp.uaz.ru/.

На «Патриот» будет устанавливаться автоматическая коробка передач PUNCH Powerglide 6L50. Агрегат относится к семейству Powerglide разработки концерна General Motors, но производством коробок передач, которые поступают на конвейер в Ульяновске, занимается предприятие PUNCH Powerglide Strasbourg (завод расположен на северо-востоке Франции).





Powerglide 6L50 – традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Шестидиапазонная коробка передач обладает солидным запасом прочности – пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Н/м соответственно. При этом автоматическая коробка передач будет работать в паре с обновлённым двигателем ЗМЗ ПРО, развивающим 150 л.с и 235 Н/м.

Трансмиссия Powerglide 6L50 позволяет экономить топливо. При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ Патриот с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач).

Финальный ресурсный пробег закончится 14 августа. А чуть позже с конвейера в Ульяновске начнут сходить серийные УАЗ «Патриот» с новой коробкой передач.