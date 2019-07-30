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Дилер-клуб   30 июля 2019   

Сертификат на постгарантийное обслуживание + диагностика по 111 пунктам.  Простая формула уверенности в своем Porsche 

Для тех, кому важна предсказуемость и стабильность в эксплуатации автомобиля. 

Для тех, кто ценит уверенность в завтрашнем дне. 

Порше Центр Москва предлагает Сертификат на постгарантийное обслуживание и программу помощи на дорогах «Porsche Assistance». 

 

При покупке Сертификата в Порше Центр Москва до 31 августа 2019 года диагностика Вашего Porsche по 111 пунктам будет проведена бесплатно*. 

 

При покупке автомобиля в Порше Центр Москва, в любой момент действия гарантии на новый автомобиль и даже по её истечении Вы можете оформить Сертификат, предоставляющий Вам право на безвозмездное восстановление работоспособности определённых компонентов автомобиля в период и на условиях действия Сертификата, а также услуги программы помощи на дорогах «Porsche Assistance». 

 

Мы постарались максимально упростить условия, при которых Вы можете оформить Сертификат: 

  • Автомобиль не старше 14 лет (для оформления Сертификата на 2 года – не старше 13 лет); 
  • Пробег автомобиля не более 200 000 км. 

 

Полную информацию о стоимости и условиях Сертификата, а также условия программы помощи на дорогах «Porsche Assistance» Вы можете узнать у сотрудников Порше Центр Москва. 


Звоните прямо сейчас: +7 (495) 241 59 61  

 

Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы обслуживать свой Porsche именно здесь. 

 

Ждём Вас по адресу: 

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 

www.porsche-moscow.ru 

 

 

*Предложение действует при приобретении Сертификата Категории 2 (Автомобили в период действия гарантии на новый автомобиль (новые и уже находящиеся в эксплуатации) или в период действия сертификата. Для приобретения «Проверка автомобиля по 111 пунктам» не требуется, если с момента его первой продажи прошло менее 1 года.) и Категории 3 (Автомобили вне срока действия гарантии на новый автомобиль и без действующего сертификата. Перед оформлением требуется выполнить «Проверку по 111 пунктам» и устранить обнаруженные неисправности.). В случае отказа от приобретения Сертификата после проведения «Проверки по 111 пунктам» ее стоимость оплачивается в соответствии с установленными ценами. 


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