Сертификат на постгарантийное обслуживание + диагностика по 111 пунктам.  Простая формула уверенности в своем Porsche 

Для тех, кому важна предсказуемость и стабильность в эксплуатации автомобиля.

Для тех, кто ценит уверенность в завтрашнем дне.

Порше Центр Москва предлагает Сертификат на постгарантийное обслуживание и программу помощи на дорогах «Porsche Assistance».

При покупке Сертификата в Порше Центр Москва до 31 августа 2019 года диагностика Вашего Porsche по 111 пунктам будет проведена бесплатно*.

При покупке автомобиля в Порше Центр Москва, в любой момент действия гарантии на новый автомобиль и даже по её истечении Вы можете оформить Сертификат, предоставляющий Вам право на безвозмездное восстановление работоспособности определённых компонентов автомобиля в период и на условиях действия Сертификата, а также услуги программы помощи на дорогах «Porsche Assistance».

Мы постарались максимально упростить условия, при которых Вы можете оформить Сертификат:

Автомобиль не старше 14 лет (для оформления Сертификата на 2 года – не старше 13 лет);

Пробег автомобиля не более 200 000 км.

Полную информацию о стоимости и условиях Сертификата, а также условия программы помощи на дорогах «Porsche Assistance» Вы можете узнать у сотрудников Порше Центр Москва.





Звоните прямо сейчас: +7 (495) 241 59 61

Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы обслуживать свой Porsche именно здесь.

Ждём Вас по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10

www.porsche-moscow.ru

*Предложение действует при приобретении Сертификата Категории 2 (Автомобили в период действия гарантии на новый автомобиль (новые и уже находящиеся в эксплуатации) или в период действия сертификата. Для приобретения «Проверка автомобиля по 111 пунктам» не требуется, если с момента его первой продажи прошло менее 1 года.) и Категории 3 (Автомобили вне срока действия гарантии на новый автомобиль и без действующего сертификата. Перед оформлением требуется выполнить «Проверку по 111 пунктам» и устранить обнаруженные неисправности.). В случае отказа от приобретения Сертификата после проведения «Проверки по 111 пунктам» ее стоимость оплачивается в соответствии с установленными ценами.