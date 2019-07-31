Всё о комплектациях нового Suzuki Jimny!

В новом поколении Jimny получил целый ряд важных опций, которые ранее не были доступны.

В комплектации GL автомобиль оснащается электроприводом регулировок боковых зеркал заднего вида, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями ISOFIX на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях.

Также присутствуют:

— ABS и ESP;

— Hill-Hold (помощь при старте на подъеме);

— HDC (помощь при спуске с горы);

— TPMS (мониторинг давления в шинах);







— Brake Assist (помощь при экстренном торможении);

— ЭРА-ГЛОНАСС.

Топовая версия GLX нового Jimny включает в себя: LED — фары с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и bluetooth, круиз-контроль, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения.

Вот здесь, можно ознакомиться с ТТХ, доступными цветами и размерами нового Jimny.

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