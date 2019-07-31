  • Сегодня: Четверг, Август 1, 2019
 

 
Новости   31 июля 2019   

Всё о комплектациях нового Suzuki Jimny!

В новом поколении Jimny получил целый ряд важных опций, которые ранее не были доступны.  

В комплектации GL автомобиль оснащается электроприводом регулировок боковых зеркал заднего вида, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями ISOFIX на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях. 

Также присутствуют: 

— ABS и ESP; 

— Hill-Hold (помощь при старте на подъеме);  

— HDC (помощь при спуске с горы); 

— TPMS (мониторинг давления в шинах); 



— Brake Assist (помощь при экстренном торможении); 

— ЭРА-ГЛОНАСС. 

Топовая версия GLX нового Jimny включает в себя: LED — фары с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и bluetooth, круиз-контроль, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения. 

Вот здесь, можно ознакомиться с ТТХ, доступными цветами и размерами нового Jimny.

Подробности о ценах мы узнаем уже завтра! Следите за нашими обновлениями!


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу