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Дилер-клуб   31 июля 2019   

Торжественная церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Inchcape» 

22 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Inchcape». Этот дилерский центр, оформленный в новом глобальном дизайне, стал первым результатом сотрудничества ООО «ММС Рус», официального дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в России, с ООО «Инчкейп Холдинг». 

 
В мероприятии приняли участие Президент и Главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба, Директор по Маркетингу и PR ООО «ММС Рус» Никоноров Илья, Председатель Правления АО «МС Банк Рус» Саваии Норихиро, Директор Дилерского центра Mitsubishi Inchcape Ермошкин Алексей и Директор по продажам Дилерского центра Mitsubishi Inchcape Караяни Владимир. 

 
Автоцентр имеет общую площадь 2 834,93 м2, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, L200, Pajero и новый Eclipse Cross.  

 

 

Современный дилерский центр, выполненный по стандартам Mitsubishi Motors, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.  



 

В ремонтной зоне площадью 1 450 м2 работают 2 поста прямой приемки, 6 специализированных подъемников и 3 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 600 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ. Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены регулярные специальные предложения, открытая ремонтная зона и комфортные условия ожидания, подменный автомобиль на время обслуживания или заказ такси за счет компании. 

 
Дилерский центр Mitsubishi Inchcape располагается по адресу: МО, 29 км МКАД, вл.1 (внешняя сторона) 

 

Фотоотчет доступен по ссылке 


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