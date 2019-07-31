22 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Inchcape». Этот дилерский центр, оформленный в новом глобальном дизайне, стал первым результатом сотрудничества ООО «ММС Рус», официального дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в России, с ООО «Инчкейп Холдинг».



В мероприятии приняли участие Президент и Главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба, Директор по Маркетингу и PR ООО «ММС Рус» Никоноров Илья, Председатель Правления АО «МС Банк Рус» Саваии Норихиро, Директор Дилерского центра Mitsubishi Inchcape Ермошкин Алексей и Директор по продажам Дилерского центра Mitsubishi Inchcape Караяни Владимир.



Автоцентр имеет общую площадь 2 834,93 м2, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, L200, Pajero и новый Eclipse Cross.

Современный дилерский центр, выполненный по стандартам Mitsubishi Motors, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.







В ремонтной зоне площадью 1 450 м2 работают 2 поста прямой приемки, 6 специализированных подъемников и 3 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 600 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ. Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены регулярные специальные предложения, открытая ремонтная зона и комфортные условия ожидания, подменный автомобиль на время обслуживания или заказ такси за счет компании.



Дилерский центр Mitsubishi Inchcape располагается по адресу: МО, 29 км МКАД, вл.1 (внешняя сторона)

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