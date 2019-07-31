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Машины   31 июля 2019   

Из того, что было: тест Lexus LX 450d

Всё в этом мире построено не только на деньгах, но и на ощущениях, которые за деньги можно купить. Автомобили – одно из ярчайших тому подтверждений. Если человеку нужен большой, надёжный рамный внедорожник, велика вероятность, что он выберет Toyota Land Cruiser 200 и будет счастлив, потому что эти гиганты не ломаются, медленно теряют в цене и очень «уважаемы» в сами знаете каких кругах. Да и среди журналистов тоже, что уж скрывать. 

 

Но имеет место и несколько иной подход. «Двухсотый» — автомобиль потрясающий, тут глупо спорить. Но не идеальный. И каждый, кто приходит к этому выводу, неизбежно приходит к дилеру Lexus и заказывает LX. И дело тут не только в том, что Lexus престижнее, круче «по понятиям» или по «классовой этике». LX – это практически хрестоматия «премиума». Его можно брать в качестве эталона. 

 

Взять, например, внешность. «Крузак» — не красавец. Он внушителен, массивен, серьёзен… И многим нравится, между прочим, именно за это. В нём чувствуется маскулинность. Это мужской автомобиль. Lexus LX точно такой же, только другой. Тут фары с хитрой стрелкой дневных ходовых огней, сбоку – иная оконная линия… И так – со всех сторон. Это тот же автомобиль, но «со вкусом». 

 

В ежедневном использовании Lexus дарит ненавязчивое, но приятное чувство, которое знакомо всем, кто хоть раз в жизни покупал что-то чуть дороже, чем можно было. Понимание смысла переплаты приходит с опытом использования. Дернул за ручку – включилась подсветка порогов. Механизм ручки работает мягко, ход уверенный и без какого-то люфта, которым грешат многие пластиковые детали. А тут берешь в руки и понимаешь – да, даже над этим поработали. Продумали. 

 

В салоне «дорого-богато». И если понимать, что проектировщики и эргономисты были жёстко ограничены в полёте фантазии набором деталей, которые предоставили ребята из Toyota, можно снова и снова ощутить, как фанатично они «корпели» над формой кнопок, над усилием, которое надо приложить при нажатии. Поднимаешь стекло – и не слышишь электропривода. Когда стекло доходит до рамки двери, опять же, нет звука стыковки. Всё происходит плавно, ненавязчиво… Даже «дворники» работают как-то иначе: бесшумно и… бесшовно, если позволите. 

Едешь ты на всём этом трёхтонном нагромождении дорогой кожи и стали и понимаешь: этой машине можно доверять. От «крузера» осталась добротность. С каждым поворотом руля, с каждым разгоном и торможением, при переезде любой неровности автомобиль своим поведением демонстрирует не просто монументальность, а прямо-таки сверхестественную неубиваемость. На нём не страшно никогда, если только водитель хорошо чувствует габариты. 

 

 

И можно было бы и дальше лишь сироп с ванилью в ваши глаза, но… Постойте-ка. Этот автомобиль стоит шесть с половиной миллионов. И при всём уважении к тем, кто сделал его таким «премиальным», есть какие-то моменты, которые простить нельзя. 

 

В салоне катастрофически не хватает места для мелочёвки. Телефон, ключи из кармана или пачку табачных изделий, которые теперь запрещено показывать на ТВ, бросить некуда, кроме двойного подстаканника. А если там уже стоит бутылка минералки, как в моём случае, даже средний современный смартфон в оставшееся углубление не войдёт. 

 



Кнопки стеклоподъёмников на водительской двери расположены странно. Чтобы до них достать и насладиться «дорогим» выверенным усилием нажатия, приходится выгибать кисть, как в индийском танце – прямо за блоком клавиш торчит массивная, обитая шикарной кожей ручка. Почему не наоборот? Поменять местами – и уже будет гораздо удобнее…

 

Дверь багажника – составная. И верхняя часть, как и положено «в лучших домах Европы и Филадельфии», оснащена электроприводом. А нижняя – нет. Почему? Подобные «створки» давно есть у конкурентов, и там можно нажать на кнопку и… сразу идти за руль, или куда понадобится. Раз уж начал ворчать по поводу багажника, вот ещё «непорядок»: где выдвижная шторка, скрывающая от посторонних глаз весь бардак, обычно творящийся в багажниках частных машин? Понятно, что можно сделать тонировку и видно ничего не будет, но всё же, это же пятиместная версия…

 

 

А в остальном… Да, шикарно. Да, мощно едет и вполне пристойно замедляется. В свежей ограниченной серии «Black Vision» стоят не только черные детальки вместо хромированных, но и 22-дюймовые колёсные диски того же «титульного» цвета – это и выглядит здорово, и на удивление привносит в управляемость LX450d чуть больше строгости в реакции на поворот руля. В длинном вираже не приходится катиться «наощупь» — имитация обратной связи работает и позволяет точнее держать траекторию. 

 

 

Этот Lexus загадочен. Да, можно понять, почему он столько стоит. В нем действительно использованы лучшие материалы из всех, когда-либо ставившихся на «япономарки». Но зачем в XXI веке нужен тяжелый рамный внедорожник с длинным списком электронных систем, которые можно использовать только на настоящем бездорожье? Кто поедет на охоту на 22-х дисках? Очевидно же, что все эти нагромождение стали и пластика будет ползать только по асфальту, скорее всего, даже в пределах крупного города. Потому что в глубинке шины со сверхнизким профилем – глупость и расточительство. Даже если пошалить и рвануть в поля, красивые кованые диски моментально наберут грязи на обода. А если поблизости нет мойки, как ехать домой? Забитые грязью тяжеленные «катки» будут разбалансированы, и Lexus превратится в гигантский вибромассажёр…

 

Текст и фото: Евгений Липовицкий

 

 

 


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