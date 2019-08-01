Chery Tiggo 3. У нас тут подешевело

Chery Tiggo 3 — очередная инкарнация модели Tiggo, которая, в своё время, познакомила наших покупателей с китайским производителем. Tiggo 3 оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 126 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 160 Нм. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро 5, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра для автомобилей оборудованных 5-ступенчатой МКП и 8,2 литра для версии с вариатором.

А новые рекомендованные цены выглядят вот так:

Comfort MT — 799 900 рублей (снижение на 95 000 рублей);

Luxury Plus MT — 859 900 рублей (снижение на 80 000 рублей);

Luxury Plus CVT — 939 900 рублей (снижение на 60 000 рублей).







Дополнительную выгоду — до 10 000 рублей — можно получить при бронировании автомобиля на официальном сайте марки Chery.