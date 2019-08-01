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Новости   1 августа 2019   

Chery Tiggo 3. У нас тут подешевело

Chery Tiggo 3 — очередная инкарнация модели Tiggo, которая, в своё время, познакомила наших покупателей с китайским производителем. Tiggo 3 оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 126 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 160 Нм. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро 5, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра для автомобилей оборудованных 5-ступенчатой МКП и 8,2 литра для версии с вариатором.

 А новые рекомендованные цены выглядят вот так:

 

Comfort MT — 799900 рублей (снижение на 95 000 рублей); 

Luxury Plus MT859900 рублей (снижение на 80 000 рублей); 

Luxury Plus CVT939900 рублей (снижение на 60 000 рублей).  



 

Дополнительную выгоду до 10 000 рублей можно получить при бронировании автомобиля на официальном сайте марки Chery. 

 

 


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