Подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120: к чему готовиться? 

Самым новым Toyota Land Cruiser Prado 120 уже больше 10 лет, но они по-прежнему считаются невероятно надёжными. Может, у этих машин вообще нет слабых мест? Что и как нужно контролировать, чтобы избежать необратимых проблем и больших вложений?

Самый экономичный двигатель — бензиновый объемом 2,7 литра. У него почти нет слабых мест, кроме чувствительных форсунок и помпы, служащей примерно 200 тысяч км. По прошествии этого периода насос лучше сразу менять (примерно 7 000 рублей), а вот форсунки желательно чистить каждые 100 тысяч пробега. Замена форсунок становится актуальной после каждых 300 тысяч (от 3 000 рублей за штуку).

У более мощного 4-литрового двигателя нужно следить за форсунками по тому же графику. Регулировать клапаны предстоит каждые 200-250 тысяч км, притом делается это вручную, так как гидрокомпенсаторов здесь нет. Если машина выпущена до 2004 года, категорически не стоит перегревать двигатель — деформируется головка блока цилиндров (около 25 000 рублей). Более стойко переносят перегрев двигатели машин моложе 2004 года.

Ресурс трехлитрового дизеля — около миллиона! Если, конечно, не заправляться «левым» топливом. Каждые 120-150 тысяч предстоит менять ремень ГРМ (до 3 000 рублей) и проверять зазоры клапанного механизма. С таким же интервалом меняются и топливные форсунки (от 10 000 за штуку). Около 120-150 тысяч служат пластиковые шестеренки сервопривода турбонагнетателя — за их состоянием тоже надо следить, чтобы не сгубить «турбину».

Если вы предпочитаете дизели, а бюджета хватает только на покупку машины 2003-2005 года, то родному мотору обязательно нужна всестороння диагностика! Прогоревшие поршни (от 4 000 рублей за штуку) — типичная проблема этого тиража. Так что, если двигатель перебирали, меняя дефектные детали, это скорее достоинство, чем недостаток.

Коробка-автомат Aisin Warner считается фактически неубиваемой и феноменально простой. Даже менять масло (от 600 р за литр) рекомендуется весьма редко – через каждые 80 тысяч. Но лучше не ждать максимального срока и проверять состояние «трансмиссионки» каждые 20 000 км. Чем больше вы ездите по бездорожью, тем чаще придется проводить масляный сервис, иначе гидротрансформатор и фрикционы выйдут из строя.

В трансмиссии самая частая болезнь Toyota Land Cruiser Prado 120 — это актуатор блокировки дифференциала. Вернее – его пластиковые шестерни. Через каждые 200-250 тысяч пробего его лучше всего менять целиком (примерно 30 000 рублей). Еще одна особенность трансмиссии — необходимость каждые 10 000 км шприцевать крестовины карданных валов (от 500 рублей). (Прямо как на «уазиках»!)

Критический рубеж для подвески — 150 тыс. км. К этому пробегу ходовая потребует ощутимых затрат: это новые шаровые опоры (около 1 000 рублей за штуку) и рычаги подвески (от 4 000 рублей за нижний, от 9 000 рублей — за верхний). Задний стабилизатор служит примерно 200 тысяч (от 3 000 рублей).







Если сзади стоит пневматическая подвеска, особое внимание нужно будет обратить на амортизаторы TEMS. Их ресурс обычно заканчивается на 150 тысячах (от 20 000 рублей за передний, от 30 000 рублей — за задний). Не вечны и передние ступичные подшипники — каждые 100 тысяч нужно проверять их состояние, а после 150 тысяч, чаще всего, требуется замена (от 5 000 за подшипник).

Тормозную систему Toyota Land Cruiser Prado 120 нужно чистить и смазывать ежегодно, иначе не избежать коррозии, закисания поршней в цилиндрах и направляющих в суппортах. Контролируйте и состояние тросов ручного тормоза: их хватает на 5-6 лет, после этого тросики растягиваются или закисают (новый стоит от 1800 рублей).

Раму внедорожника нужно осматривать при любой возможности, чтобы вовремя заметить первые признаки коррозии. Из навесных частей коррозия, в первую очередь, появляется на крышке капота и кромке крыши. Если на этих деталях появились сколы, их необходимо сразу же обработать и подкрасить!

На дорестайлинговых машинах (выпущенных до 2007 года) нередко приходится менять петли двери багажника — она провисает из-за закрепленного на ней запасного колеса. После 2007 года запаску стали крепить под днищем багажника — в этом случае мыть и смазывать лебедку жизненно необходимо, чтобы не погубить механизм.

Периодически подводит владельцев Toyota Land Cruiser Prado 120 и задний контур кондиционера, идущий вдоль правого борта. Герметичность трубок нарушается уже после 7-8 лет использования. Радикальное решение — отрезать задний контур, но не все готовы на такое…. Чаще трубки просто меняют (в продаже есть «усиленные»).

Если зашумел моторчик салонной печки, не обязательно сразу менять его или всю печку полностью. Сначала моторчик неплохо бы смазать, после чего шум может исчезнуть. Обычно проблема возникает на 120-150 тысяч. А вот замок зажигания, который может выйти из строя при очень активном пользовании, лучше заменить сразу и в комплекте — корпус, личинка и ключи (в дилерском центре — примерно 15 000 рублей).

Текст Владимир Алексеев