Машина будущего – чужая машина. Как меняется отношение людей к автомобилю и средствам передвижения?

Александр Усов, исполнительный директор крупной лизинговой компании, рассуждает о нашем с вами будущем. Всё решит молодёжь.

Нагрузка на дорожную сеть крупных городов возрастает с каждым днём. Мегаполисы создают и развивают программы для облегчения ситуации, а навстречу им с той же целью движутся автомобильные концерны и технологические компании. В ближайшие 5-10 лет их инициативы реализуются, и жители городов окажутся в новой транспортной среде с многообразием автопилотов. Автомобиль из предмета владения превратится в удобный сервис, и вот одна из причин — почему так может случиться.

Почти 75% миллениалов, владеющих автомобилем, не могут поменять колесо и около 30% не знают, как открыть капот. Это исследование было проведено в Великобритании, и люди именно с таким подходом будут формировать тренды в ближайшие 10-20 лет.

1) Как самая экономически активная часть населения, они будут «заказывать музыку». Выросшие на онлайн-сервисах они привыкли получать услугу по запросу и с вариантами выбора. Миллениалы хотят максимально дистанцироваться от замены масла, сезонной смены шин, оплаты сборов и от прочих забот, которые несёт с собой владение автомобилем. Со временем они задумаются, целесообразно ли вообще уметь им управлять. Ведь они могут перемещаться в пространстве и без этого навыка.