Машина будущего – чужая машина. Как меняется отношение людей к автомобилю и средствам передвижения?

Александр Усов, исполнительный директор крупной лизинговой компании, рассуждает о нашем с вами будущем. Всё решит молодёжь.
Нагрузка на дорожную сеть крупных городов возрастает с каждым днём. Мегаполисы создают и развивают программы для облегчения ситуации, а навстречу им с той же целью движутся автомобильные концерны и технологические компании. В ближайшие 5-10 лет их инициативы реализуются, и жители городов окажутся в новой транспортной среде с многообразием автопилотов. Автомобиль из предмета владения превратится в удобный сервис, и вот одна из причин — почему так может случиться.
Почти 75% миллениалов, владеющих автомобилем, не могут поменять колесо и около 30% не знают, как открыть капот. Это исследование было проведено в Великобритании, и люди именно с таким подходом будут формировать тренды в ближайшие 10-20 лет.
1) Как самая экономически активная часть населения, они будут «заказывать музыку». Выросшие на онлайн-сервисах они привыкли получать услугу по запросу и с вариантами выбора. Миллениалы хотят максимально дистанцироваться от замены масла, сезонной смены шин, оплаты сборов и от прочих забот, которые несёт с собой владение автомобилем. Со временем они задумаются, целесообразно ли вообще уметь им управлять. Ведь они могут перемещаться в пространстве и без этого навыка.
2) Это поколение формирует индустрию изнутри, создавая и развивая новые технологии на стороне концернов и IT-гигантов. Эти инженеры, дизайнеры и программисты будут определять внешний вид и внутреннее устройство будущих городов. В конечном счёте для них будут важны только два фактора: качество мобильности и уровень безопасности. Все атавизмы они отсекут как неэффективные, и место одного дизельного кроссовера в собственности займет множество беспилотных электрических капсул по вызову или автомобиль по подписке. Скачок в сфере телематических технологий уже сегодня позволяет контролировать автопарки из сотен тысяч единиц техники, анализировать массивы данных об их передвижениях и в итоге выстраивать максимально эффективную и безопасную транспортную систему.
3) Каждое следующее поколение оказывается более зависимым от контента и проводит в сети все больше времени. Эта тенденция cформирует новый продукт: автомобиль-гаджет. Помимо главной функции по обеспечению мобильности, транспортное средство получит ещё и роль провайдера контента. Поставщики видео будут бороться за то, чтобы оказаться на экранах нужной им аудитории, а пассажиры смогут посвятить своим интересам больше времени.
Со временем человек перестанет оценивать автомобиль как статусный атрибут (ведь его утилизация составляет лишь 10%), и будет пользоваться им только при необходимости. В итоге можно предположить, что транспорт объединится в сверхэффективную и прозрачную систему.