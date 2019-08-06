«Клуб 4х4» приглашает в уникальный рейд!

10 августа, в субботу, мы отправляемся на уникальное событие — выставку-ралли «Моторы войны», которая пройдёт недалеко от подмосковной Черноголовки. В этом году мероприятие посвящено 74-й годовщине начала Маньчжурской операции, в ходе которой нашими дедами, была разгромлена японская Квантунская армия.

Танки, бронеавтомобили, мотоциклы, автомобили-вездеходы, производства СССР, США, Англии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, станут главными экспонатами и позволят всем участникам погрузить в славную историю наших побед. Всего будет выставлено около 50 образцов техники.







Мероприятие интересно ещё и тем, что некоторые единицы техники на ходу и любой желающий сможет ощутить атмосферу той эпохи, на борту настоящей боевой машины.

Ну а самой зрелищной частью станет ралли по пересечённой местности на военной технике начала прошлого века.

По пути на выставку, мы посетим Протасовскую аномальную зону, нас ждут приключения на внедорожном маршруте на котором мы поищем в лесах «Синий камень», древний языческий алтарь, а по окнчании маршрута нас ждёт настоящий праздник истории.

Узнать подробности и стать участником нашего рейда можно здесь. Ждём вас!