Многофункциональная присадка Liqui Moly для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel

Компания Liqui Moly, знаменитая самыми разнообразными полезными добавками буквально на все случаи жизни, представляет универсальную дизельную присадку комплексного действия «5 в 1», которая очищает топливную систему, смазывает и защищает её от износа, повышает цетановое число топлива, защищает от попадания воды в топливные магистрали, содержит антигель, что позволяет, в зависимости от качества исходного топлива, улучшить фильтруемость до -31°С и сохранить текучесть до -52°С. Присадка прошла проверку в ходе разнообразных тестов. Испытание защиты от коррозии позволили оценить, как железосодержащие компоненты ведут себя в контакте с водой и насколько присадки против коррозии способны их защитить. Для определения смазывающей способности проведена проверка в соответствии с тестом HFFR (сравнение работы без и с многофункциональной присадкой).







Образец с присадкой проходит HFFR-тест без затруднений со значением 340 мкм. Применение присадки Liqui Moly позволяет значительно сократить износ форсунок и плунжерных пар. В ходе проверки предела фильтруемости (CFPP) были сопоставлены показатели летнего топлива и дизельного топлива «Сибирь» с присадкой и без. Применение присадки показало улучшение фильтруемости дизельного топлива в морозы. Особенно высокие показатели достигнуты при использовании присадки в летних видах топлива или при заправке топливом нестабильного качества.

Одно из самых важных свойств Multifunktionsadditiv Diesel — защита от воды. Присадка отталкивает воду от любых металлических поверхностей, в результате чего вода скапливается на дне бака либо в топливном фильтре и может быть слита при слишком большом количестве. Небольшое количество воды можно оставить в баке, так как присадка очень хорошо защищает металлические части системы от коррозии. Преимущество именно такого метода состоит в том, что эмульгированная вода не смачивает компоненты, смазанные топливом. Добавлять присадку надо из расчёта 25 мл присадки на 15 л топлива. Присадка выпускается в ёмкостях 0,25 и 1 л, рассчитанных на 150 и 600 л дизтоплива соответственно