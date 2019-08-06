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Подготовка   6 августа 2019   

Многофункциональная присадка Liqui Moly для дизельного топлива Multifunktionsadditiv Diesel

Компания Liqui Moly, знаменитая самыми разнообразными полезными добавками буквально на все случаи жизни, представляет универсальную дизельную присадку комплексного действия «5 в 1», которая очищает топливную систему, смазывает и защищает её от износа, повышает цетановое число топлива, защищает от попадания воды в топливные магистрали, содержит антигель, что позволяет, в зависимости от качества исходного топлива, улучшить фильтруемость до -31°С и сохранить текучесть до -52°С. Присадка прошла проверку в ходе разнообразных тестов. Испытание защиты от коррозии позволили оценить, как железосодержащие компоненты ведут себя в контакте с водой и насколько присадки против коррозии способны их защитить. Для определения смазывающей способности проведена проверка в соответствии с тестом HFFR (сравнение работы без и с многофункциональной присадкой).

 

 

 

 



Образец с присадкой проходит HFFR-тест без затруднений со значением 340 мкм. Применение присадки Liqui Moly позволяет значительно сократить износ форсунок и плунжерных пар. В ходе проверки предела фильтруемости (CFPP) были сопоставлены показатели летнего топлива и дизельного топлива «Сибирь» с присадкой и без. Применение присадки показало улучшение фильтруемости дизельного топлива в морозы. Особенно высокие показатели достигнуты при использовании присадки в летних видах топлива или при заправке топливом нестабильного качества.

 

Внутри правой лабораторной установки видны скопления эмульгированной воды, изолированные от металлической детали. Очень большое скопление воды лучше слить, а незначительные включения можно и оставить — присадка не даст ей вступить в реакцию со стальными элементами и спровоцировать коррозию

 

Одно из самых важных свойств Multifunktionsadditiv Diesel — защита от воды. Присадка отталкивает воду от любых металлических поверхностей, в результате чего вода скапливается на дне бака либо в топливном фильтре и может быть слита при слишком большом количестве. Небольшое количество воды можно оставить в баке, так как присадка очень хорошо защищает металлические части системы от коррозии. Преимущество именно такого метода состоит в том, что эмульгированная вода не смачивает компоненты, смазанные топливом. Добавлять присадку надо из расчёта 25 мл присадки на 15 л топлива. Присадка выпускается в ёмкостях 0,25 и 1 л, рассчитанных на 150 и 600 л дизтоплива соответственно


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