Больше камер, больше помощи водителю! Volkswagen Touareg 2020 модельного года

Марка Volkswagen расширяет набор стандартного и опционального оборудования для кроссовера Touareg 2020 модельного года. Самые заметные изменения обновлённой модели — система кругового обзора Area View, включая камеру заднего вида и интеллектуальный парковочный ассистент (а точнее – полноценный автомат) Park Assist Plus, дополнительные системы помощи водителю. Если совсем коротко, цена на обновленную версию VW Touareg стартует с отметки в 3 499 000 рублей.

Однако, как и прежде, любой желающий, используя длинный список опций и комплектаций, может практически «собрать» автомобиль под себя. Для тех, кто отважится подробно изучить все нюансы этого списка, приводим подробный перечень потенциальных возможностей модели.

Флагман марки доступен с полным приводом 4MOTION и двигателями на выбор: бензиновым TSI мощностью 249 л.с., бензиновым TSI V6 340 л.с. или дизельным TDI V6 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Базовое оснащение модели расширено за счет интерфейса App-Connect и трёх дополнительных USB-входов, а в базовую комплектацию специальной версии Exclusive входит теперь шторка багажника с электроприводом. Для других версий она доступна как опция в составе пакетов Easy Open и «Комфорт». Автомобиль в комплектациях Status и R-Line можно оборудовать сиденьями ergoComfort спереди, которые теперь предлагаются вместе с пакетом кожаной отделки Vienna R-Line. Этот пакет включает: обивку внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna c логотипом R-Line спереди, дистанционный механизм трансформации задних сидений, обшивку дверных панелей искусственной кожей, подогрев передних сидений, передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении, центральный подголовник сзади, поясничную опору с пневматическими элементами спереди, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Стоимость пакета для версий Status и R-Line составляет 13 000 рублей.







Среди обновлений функционального оборудования – пакет «Парковка Плюс» с интеллектуальным парковочным ассистентом Park Assist Plus, который отвечает не только за рулевое управление, но и акселерацию, а также торможение, систему кругового обзора Area View с камерой заднего вида и парковочный ассистент Park Assist. Для автомобиля в комплектации Respect цена пакета составит 140 000 рублей, для остальных версий – 72 000 рублей. Кроме того, для Touareg в комплектации Respect 2020 модельного года предлагается обновлённый опционально доступный пакет Easy Open, в который входят: доводчик багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также шторка багажника с электроприводом. Стоимость пакета (доступен только для Touareg версии Respect) составляет 122 000 рублей.

В свою очередь, доступный опционально пакет «Комфорт» для версий Status и R-Line (включает пакет Easy Open) предлагает доводчик багажника, электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, доводчики дверей, многоцветную интерьерную подсветку, накладки на пороги с подсветкой, солнцезащитные шторки на задних дверях, передние сидения с активной вентиляцией и массажем, 4-х зонный климат- контроль с антиаллергенным фильтром и управлением сзади, а также шторку багажника с электроприводом. Цена данного набора оборудования для версий Status и R-Line равна 100 000 рублей. Более того, при заказе флагмана 2020 модельного года по желанию клиенты смогут оборудовать автомобиль топливным баком объемом 90 литров, а также системой контроля давления в шинах – обе опции доступны теперь отдельно, вне пакетов