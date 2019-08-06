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Новости   6 августа 2019   

В Geely Atlas поселили Алису

Компания Geely и «Яндекс» официально сообщили о начале сотрудничества: уже скоро стартуют продажи Geely Atlas 1,8T с обновленным мультимедийным головным устройством с предустановленной системой Яндекс.Авто. Водители смогут строить маршруты и искать заправки в Навигаторе (платить за топливо из Навигатора тоже можно), слушать Яндекс.Музыку и управлять системой голосовыми командами, на которые будет бурно реагировать роботесса Алиса.

Продажи первых автомобилей Geely с новой информационно-развлекательной платформой начнутся 12 августа, тогда же будут объявлены и цены.

 

Это центральная консоль Nissan, но интерфейс Яндекса одинаковый для всех марок автомобилей



 


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