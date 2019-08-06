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Новости   6 августа 2019   

Салон цвета «беж» для Mitsubishi Outlander

Mitsubishi объявляет о выпуске новой комплектации для модели Outlander с комбинированной отделкой салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете. Производство этого кроссовера налажено на заводе ПСМА Рус в Калуге.

 

 



Опция с бежевым салоном будет доступна только для комплектации Ultimate c бензиновым двигателем 2.4 л, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные опции, за исключением обивки сидений, остаются без изменений.  Первые автомобили с бежевым салоном появятся в официальных дилерских центрах с августа 2019 года. Цена новой комплектации составляет 2 330 000 рублей, без учета доплаты за цвет

 

 


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