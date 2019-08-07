Шестой Bulli с цифровым управлением

В конце августа марка Volkswagen Коммерческие автомобили, знаменитая не только развозной техникой, но и своими автодомами, впервые представит новый кемпер California 6.1. Премьера состоится на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе.

Автомобиль получил новый дизайн передней части кузова, усовершенствованное кухонное оборудование, кровати, новую многофункциональную панель управления на потолочной консоли.







На первых доступных фотографиях представлена топовая версия модели — California Ocean 6.1 c хромированной решеткой радиатора, новыми дневными ходовыми огнями и увеличенным воздухозаборником, предназначенный для улучшенного охлаждения двигателя. Новый бампер с хромированными элементами, заметно отличает передвижной минидом от модификаций Beach, Coast и прочих. Среди других важных новинок кемпера – цифровая приборная панель и мультимедийные системы нового поколения со встроенным модулем для подключения к сети Интернет.

Обновленный автодом полностью адаптирован к миру цифровых технологий. С помощью нового электромеханического усилителя рулевого управления, вождение станет ещё более безопасным и лёгким. Появятся новые электронные ассистенты, например, помощник движения по полосе Lane Assist. Надо отметить, что пока новый Volkswagen California ещё не поступил в продажу