Новый Def в пустыне

В честь 65-летия сотрудничества Land Rover с Красным Крестом, прототип нового Defender прошел испытания в пустыне. Эксперты Федерации Красного Креста и Полумесяца отправили Defender на тестовый заезд по песчаным дюнам пустыни, а когда столбик термометра преодолел отметку в 40° C, Defender направился на трассу Джебель Джейс. Несмотря на сложность дороги, автомобиль показал повышенный уровень комфорта и уверенную управляемость, легко преодолев два километра тяжелейшего бездорожья. 2019 год стал для Красного Креста юбилейным, он проходит под лозунгом «100 Лет Надежды». На протяжении следующих трех лет бренд Land Rover планирует поддерживать инициативы Федерации по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий в ряде регионов мира, включая Индию, Мексику и Австралию.







Испытание, проведенное экспертами МФКККП в преддверии мировой премьеры модели, стало одним из последних шагов программы разработки нового Defender. На данный момент прототипы внедорожника прошли свыше 1,2 миллионов километров в ходе тестов, включая недельные испытания в Кении, проведённые совместно с фондом Tusk, и заезд на знаменитом Фестивале скорости в Гудвуде