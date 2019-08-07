Пикап JAC T6 из Костаная в Россию

Совсем недавно мы рассказывали о новой для России марке из Китая JAC и его компактном кроссовере S3. Буквально пару дней назад, 5 августа 2009 года компания JAC обьявила, что к нам спешит, и в ближайшее время поступит в продажу следующая модель – пикап T6. Ждать осталось совсем немного – в салонах дилеров JAC T6 появится 1 сентября. Автомобили, предназначенные для Российского рынка, собираются на заводе «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай, Казахстан.







Российская премьера JAC T6 состоялась на Московском автосалоне в конце лета прошлого года. Версия, находящаяся сейчас на сборочном конвейере, отличается от демонстрационного экспоната обновленной отделкой салона с комбинированной обивкой черного и коричневого цветов. Максимальная комплектация уже включает бесключевой доступ, камеру заднего вида, сенсорный дисплей медиасистемы с Bluetooth, запуск двигателя кнопкой и кожаный салон. Стоимость JAC T6 в топовой версии составляет 1 399 000 и 1 499 000 рублей в зависимости от типа двигателя