Subaru раздаёт скидки и советует поторопиться.

У Subaru есть программа лояльности «I`m a Subarist», участником которой автоматически становится любой, кто купил Subaru у официального дилера и обратился снова, чтобы купить новый, сдав старый в трейд-ин. Участникам программы в зависимости от модели японцы дают скидку от 50 000 до 100 000 рублей.

Программа трейд-ин Subaru Upgrade позволит «субаристам» получить дополнительную скидку от 130 000 до 250 000 в зависимости от модели, а плюс к этому дадут ещё одну скидку, просто за красивые глаза.

Для участников программы «I`m a Subarist», скидки выглядят вот так: на Forester 250 000 рублей; на Subaru Outback 400 000 рублей; на XV 230 000 рублей; на Legacy 350 000 рублей, а на Subaru WRX/STI 200 000 рублей.







Если же потенциальный клиент владеет автомобилем другой марки, то в рамках трейд-ин программы Subaru Upgrade ему тоже дадут скидку, правда чуть меньше. С учётом всех возможных дисконтов, скидка на Subaru Forester составит 200 000 рублей; на Outback 300 000 рублей; на XV 180 000 рублей; на Subaru Legacy 300 000 рублей; на Subaru WRX/STI 150 000 рублей.

Аттракцион невиданной щедрости продлится весь август!