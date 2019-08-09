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Новости   9 августа 2019   

Яндекс укажет Jaguar и Land Rover правильный путь

Начиная с 9 августа 2019 года автомобили Jaguar и Land Rover, оснащённые мультимедийной системой Touch Pro с опцией InControl Apps, получат поддержку платформы Яндексвто. Владельцы смогут выводить на центральный монитор автомобиля сервисы Яндекса, первым из которых станет Яндекс.Навигатор. Сначала поддержка навигация появится  для смартфонов на базе Android, а владельцам «яблочных» устройств придётся немного подождать.

Опциональная система InControl Apps позволяет отображать совместимые приложения прямо с экрана смартфона на дисплее мультимедийной системы. Владельцу достаточно установить на смартфон приложения InControl Apps и Яндексавигатор и подсоединить свое устройство к автомобилю через USB-порт, расположенный на центральной консоли.  Яндексавигатор, установленный на смартфон, станет доступен на бортовом дисплее наряду с другими приложениями. Подключение смартфона к автомобилю по Bluetooth позволит использовать динамики, например, для прослушивания голосовых подсказок от робота Алисы, Гарика Харламова или Дарта Вейдера.



 


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