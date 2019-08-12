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Новости   12 августа 2019   

Spirit of Amarok 2019. Финал международного внедорожного состязания

С 14 по 18 августа в Брандфорте (ЮАР) состоится ежегодный финал международного
внедорожного состязания Spirit of Amarok. В этом году в соревнованиях примут участие 18 команд из Австралии, Ботсваны, Чехии, Дании, Германии, Намибии, России,
ЮАР и Тайваня, всего 38 участников. Побороться за призовые места приглашены лучшие экипажи — победители отборочных туров по всему миру. В 2019 году в России отбор
участников международного проекта Spirit of Amarok проходил среди зарегистрированных владельцев модели Amarok.
На территории Южно-Африканской Республики в частном заповеднике Amanzi Game Reserve участники должны будут преодолеть скоростной и технический этапы. Командам предстоит пройти заданный маршрут за максимально короткое время. Свое техническое мастерство участники продемонстрируют на сложной даже для внедорожного автомобиля местности в песках и на горных склонах. Всем экипажам будет предоставлено время для тренировочного прохождения маршрута до начала заезда. В дополнение перед участниками поставлены и другие задачи — замена шин и мелкий ремонт автомобиля.

 



В прошлом году команда из России заняла 7 место в индивидуальном зачете и 9 место в общем зачёте. А призёрами внедорожного вождения в общекомандном зачёте  в 2018 году стали участники из Южной Африки (1 место), Австралии (2 место) и Ботсваны (3 место).
Соревнование Spirit of Africa создал в 2004 году легенда ралли Сарел ван дер Мерве (Sarel van der Merwe).  Каждый год состязание объединяет обычных водителей, позволяя проверить свои внедорожные навыки вождения в конкурентной среде. В 2010 году автомобилем для заездов Spirit of Africa был выбран Volkswagen Amarok. Пикап премиум-класса обладает привлекательным дизайном с мужским характером, рамной конструкцией с огромным запасом прочности, современной электроникой и мощным двигателем. 


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