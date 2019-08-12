Рейтинг безопасности INFINITI QX60

​Премиальный кроссовер INFINITI QX60 2019 модельного года не раз завоёвывал различные призы именитых организаций. На этот раз он получил максимальные оценки за безопасность от авторитетных североамериканских ассоциаций IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) и NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Всё благодаря тому, что в стандартное оснащение QX60 уже включено множество систем активной и пассивной безопасности. Кроме того, кроссовер может похвастать такой уникальной функцией как Rear Door Alert. Впервые представленная на автомобилях 2018 модельного года, она напоминает водителю и пассажирам о предметах, оставленных на третьем ряду сидений.







Также QX60 получил множество систем-ассистентов, включая камеру панорамного обзора Around View Monitor с распознаванием движущихся объектов, систему контроля за движением в выбранной полосе Lane Departure Warning/Lane Departure Prevention, предупреждение о риске столкновения при движении задним ходом Backup Collision Intervention, датчик помех в слепых зонах Blind Spot Intervention, активный круиз-контроль, работающий во всём скоростном диапазоне. В качестве опции для QX60 предлагается продвинутая система предотвращения столкновения с автомобилем едущим спереди и дополнительная функция распознавания пешеходов