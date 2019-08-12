Кроссовер JAC S5. Специальные серии

Официальные дилеры JAC Motors в России наращивают обороты. Помимо компактного автомобиля S3 и спешащего в автосалоны пикапа T6, со второй декады августа 2019 года стартовала продажа обновленной версии кроссовера JAC S5. В дополнение к широкому спектру оборудования максимальная комплектация Intelligent получила сдвижной люк в крыше и легкосплавные диски с шинами размерностью 225/55 R18.







Помимо этого, в список опций JAC S5 Intelligent входят датчик света, сенсорный дисплей

медиасистемы диагональю 7 дюймов, задние парктроники, система помощи при трогании на

подъеме, кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом. При этом цена

автомобиля в расширенной комплектации не изменилась, и составляет 1 069 000 рублей.

JAC S5 Intelligent оснащён турбированным двигателем объемом 2.0 л мощностью 150 л.с.,

работающим в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Для младшей

комплектации Luxury доступен атмосферный двухлитровый агрегат с отдачей 136 л.с. Модель

выпускается только в переднеприводном исполнении. Кроссовер снабжен многорычажной задней подвеской, обеспечивающей отличные ходовые характеристики, что нечасто встречается в сегменте бюджетных автомобилей. На все автомобили JAC S5, предлагаемые на российском рынке, распространяется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Цены начинаются с отметки 899 000 рублей