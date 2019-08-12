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Дилер-клуб   12 августа 2019   

LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией – управляйте играючи 

Быть выше, быть ярче, быть заметней, быть свободным – это стиль тех, кто выбирает LADA XRAY Cross. Еще не стали владельцем автомобиля, способного открывать новые дороги и направления? Настало время обуздать его характер.  

 

Рады сообщить Вам, что в наших дилерских центрах ТЕХИНКОМ уже стартовали продажи LADA XRAY Cross в новых комплектациях.  

 
Впервые в истории LADA автомобиль получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию и мультимедийную систему Apple Car Play и Android Auto. 

 
Только представьте, Вы сможете прокладывать маршруты и узнавать о пробках, говорить по телефону и слушать музыку онлайн, не отвлекаясь от дороги. Теперь это работа LADA XRAY Cross и интеллектуальных голосовых помощников. 

 

 

Помимо обновлённого программного обеспечения мультимедийная система LADA XRAY Cross получила новый экран с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений (multitouch), а также более эффективный микрофон обратной связи. 

 
Теперь LADA XRAY Cross решит за вас множество проблем. 

 
Бесступенчатая автоматическая коробка передач доступна для LADA XRAY Cross, начиная уже с базовой комплектации Classic с пакетом Optima. 



 

Только в августе получите выгоду на новый XRAY Cross AT до 114 690 рублей! 

  • Скидка по программе TRADE-IN 20 000 руб. 
  • Скидка по программе LADA Finance 20 000 руб. 
  • Выгода по госпрограмме «Первый/Семейный автомобиль» до 96 690 руб. 

 

Приходите знакомиться с новинкой в наши дилерские центры ТЕХИНКОМ и станьте владельцем  нового автомобиля LADA уже сегодня. 

 

Подробнее об автомобиле и условиях его покупки вы можете узнать по телефону: +7 (495) 778-98-50 

Звоните прямо сейчас! Наша дружная команда будет рада знакомству с вами!  

 

Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ. 

 
 


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