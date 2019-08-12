LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией – управляйте играючи 

Быть выше, быть ярче, быть заметней, быть свободным – это стиль тех, кто выбирает LADA XRAY Cross. Еще не стали владельцем автомобиля, способного открывать новые дороги и направления? Настало время обуздать его характер.

Рады сообщить Вам, что в наших дилерских центрах ТЕХИНКОМ уже стартовали продажи LADA XRAY Cross в новых комплектациях.



Впервые в истории LADA автомобиль получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию и мультимедийную систему Apple Car Play и Android Auto.



Только представьте, Вы сможете прокладывать маршруты и узнавать о пробках, говорить по телефону и слушать музыку онлайн, не отвлекаясь от дороги. Теперь это работа LADA XRAY Cross и интеллектуальных голосовых помощников.

Помимо обновлённого программного обеспечения мультимедийная система LADA XRAY Cross получила новый экран с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений (multitouch), а также более эффективный микрофон обратной связи.



Теперь LADA XRAY Cross решит за вас множество проблем.



Бесступенчатая автоматическая коробка передач доступна для LADA XRAY Cross, начиная уже с базовой комплектации Classic с пакетом Optima.







Только в августе получите выгоду на новый XRAY Cross AT до 114 690 рублей!

Скидка по программе TRADE-IN – 20 000 руб.

Скидка по про грамме LADA Finance – 20 000 руб.

Выгода по госпрограмме «Первый/Семейный автомобиль» до 96 690 руб.

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