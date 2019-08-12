Непроходимая глушь Южной Америки. Преодоление Дарьена

Панамериканская магистраль, отмеченная Книгой рекордов Гиннеса как самая длинная дорога мира, протянулась через всю Америку. Почти на всем её протяжении под колеса автомобиля ложится асфальт, и лишь в одном месте трасса прерывается непроходимыми джунглями и коварными болотами. Оно получило название Дарьенский пробел (Darien Gap).

Непроходимые джунгли

До сих пор все попытки построить здесь шоссе оканчивались неудачей, в основном из-за огромной стоимости и сложности прокладки дороги в такой местности. К трудностям строительства добавлялось противостояние экологов, охраняющих влажные тропические джунгли, и противодействие тех, кто отстаивает, права коренных индейцев. К тому же существовало мнение, что дорога откроет путь в Северную Америку тропическим болезням и колумбийским наркотикам.

Для автопутешественников, отправляющихся в трансконтинентальную поездку, Дарьенский пробел вставал непреодолимой преградой на пути в Южную Америку. Шоссе обрывается в Явизе. Здесь автомобили грузят на паром и огибают непроходимый участок до колумбийского Турбо по воде. Американцы Шрейдеры, путешествовавшие на джипе-амфибии, смогли обойти Дарьен своим ходом по Карибскому морю, подвергаясь риску разбиться о рифы или быть потопленными внезапно набежавшим ураганом.

Искателям приключений Дарьен долго не давал покоя. Было предпринято немало попыток преодолеть его на автомобиле, но все они оканчивались неудачей.

Экспедиция, соединившая континенты

В 1957 году снова заговорили о необходимости организации автомобильной экспедиции сквозь джунгли, исследованием которых занимался специальный подкомитет Дарьена. Успешное преодоление непроходимого участка на автомобиле послужило бы доказательством возможности прокладки дороги между Панамой и Колумбией.

Экспедиция была подготовлена к 1960 году. По замыслу её участники должны были достичь Боготы в Колумбии, чтобы принять участие в 8-м ежегодном Панамериканском конгрессе по шоссейным дорогам. Проект получил название Trans-Darien Expedition.

Проведение экспедиции запланировали на сухой сезон, который в этих местах начинается в феврале. В ней приняли участие два специально подготовленных внедорожника: Land Rover, получивший название La Cucaracha Cariñosa, и Jeep CJ-5. Канадский экипаж на своём Land Rover отправился из Торонто заранее. Он выехал 16 октября 1959 года и прибыл в Панаму к началу нового года. Здесь к ним присоединился второй экипаж на Jeep CJ-5, который, собственно, и представлял Дарьенский подкомитет. Состав экспедиции усилили ещё восемью участниками, в обязанности которых входила расчистка пути в густых зарослях и наведение переправ. Рассчитывать только на проходимость внедорожников и их лебёдки не приходилось, нужна была помощь целой команды.

Экспедиция начала свой долгий путь из Панамы, рассчитывая в итоге добраться до Боготы в Колумбии.







Маршрут экспедиции проходил вдоль малозаметных пешеходных троп, которые прорезают область джунглей, поднимаясь на крутые холмы и пересекая множество водоёмов. Всё приключение заняло 4 месяца и 20 дней. На некоторых участках дневной переход не превышал пяти километров, дорогу в зарослях приходилось прорубать мачете.

За время экспедиции команда пересекла 180 рек и ручьёв и была вынуждена соорудить 125 импровизированных мостов. Чаще их строили из стволов пальм, которые были достаточно крепкими и гибкими. Имели место три серьёзных инцидента с переворачиванием внедорожников. К счастью, всё обошлись благополучно для участников. Лебёдки, которые применялись для продвижения на тяжёлых участках, тоже представляли опасность для людей из-за внезапного обрыва троса. На последнем участке лебёдка джипа сломалась во второй раз и уже окончательно.

В течение всего времени участники находились в экстремальных условиях. Кто хоть немного знаком с тропическими джунглями, легко представит себе, какое влияние оказывает на человеческий организм длительное пребывание в подобном климате. Кроме того, существовала опасность заражения малярией, весьма распространённой в этой местности. Для полноты картины напомним и о присутствии всяких ядовитых насекомых и змей. В команде поддержки были случаи порезов и ушибов, но ничего настолько серьёзного, чтобы потребовалась срочная эвакуация. На фоне этого постоянно возникали различные проблемы технического, логистического и топографического характера, решение которых требовало особой изобретательности.

Оба внедорожника достигли границы с Колумбией спустя 134 дня после начала экспедиции. Впервые в истории два автомобиля прошли по Панамскому перешейку своим ходом и въехали в Южную Америку.

Повторение пройденного

После первой успешной Транс-Дарьенской экспедиции последовали другие, желающие повторить её успех. Самой безумной попыткой стала экспедиция под названием «Дерзкий Дарьен» (Daring the Darien). Спустя год американцы при поддержке компании Chevrolet предприняли попытку преодолеть пробел на заднеприводных легковых автомобилях «Шевроле Корвейр» (Chevrolet Corvair). Популярный массовый седан с задним расположением двигателя и воздушным охлаждением был совсем не предназначен для внедорожных приключений. Тем не менее, экспедиция Chevrolet стартовала в Панаме и за 109 дней добралась до пограничного камня между Панамой и Колумбией. Из трёх автомобилей два смогли успешно выбраться из джунглей. Когда следующая британская трансамериканская экспедиция спустя 11 лет достигла колумбийской границы, она буквально наткнулась в джунглях на обломки одного из «Корвейр», участвовавших в американской экспедиции 1961 года.

Хронология экспедиций через Дарьенский пробел:

Land Rover + Jeep CJ-5 (продолжительность 135 дней) Три Chevrolet Corvair (109 дней) Range Rover и Land Rover (100 дней) Jeep CJ-7 (30 дней) Jeep CJ-5 (нет информации)

Дарьенский прорыв до сих пор остаётся труднопреодолимым разрывом Панамериканской магистрали и открывает для настоящих искателей приключений прекрасную возможность испытать себя и технику в самых экстремальных условиях.

Текст Владимир Головин

Фото участников экспедиции