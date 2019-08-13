Hyundai Nexo разбился на «четвёрку»

Кроссовер с силовой установкой на топливных элементах Hyundai Nexo `19 получил награду Top safety pick+ от Страхового института дорожной безопасности США среди автомобилей, выпущенных позднее июня 2019 года.

Nexo является первым автомобилем на водородном топливе, прошедшим подобное тестирование. Малотиражные автомобили, такие как Nexo, обычно не включаются в стандартную программу испытаний IIHS, однако корейская компания проявила инициативу и самостоятельно предложила протестировать эту модель. Кроссовер стал первым подобным автомобилем, который попал в лабораторию IIHS.

Для рейтинга TOP safety pick+ в 2019 году автомобиль должен получить оценку «хорошо» в тестах на лобовое столкновение с малым перекрытием со стороны водителя, лобовое столкновение с малым перекрытием со стороны пассажира, лобовое столкновение со средним перекрытием, на боковой удар, прочность крыши и работу подголовников. Также необходимо получить оценку «выше среднего» или «превосходно» в тестах системы предотвращения фронтальных столкновений и «хорошо» по работе системы головного освещения. Среднеразмерный премиальный кроссовер Nexo заработал оценку «хорошо» во всех шести тестах на пассивную безопасность.







Его система предотвращения фронтальных столкновений получила оценку «превосходно». Автомобиль успешно ушел от столкновений на скоростях 20 км/ч и 40 км/ч: он оснащается системой предупреждения о фронтальных столкновениях, которая соответствует требованиям Национального управления по безопасности скоростных магистралей США.

На рынке РФ, Hyundai Nexo не представлен, а перспектива появления весьма туманна.