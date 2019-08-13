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Новости   13 августа 2019   

Электрический Jaguar унизил конкурентов

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», Jaguar IPACE стал самым продаваемым электрокаром в России по итогам первого полугодия 2019 года. За прошедшие шесть месяцев первый полностью электрический кроссовер Jaguar завоевал более половины (50,3%) российского рынка электромобилей.  

 

 

 



Эксперты агентства выяснили, что в этом году автомобили с электрическими силовыми установками стали пользоваться большей популярностью в России. Всего с января по июнь 2019 года обладателями новых электрокаров различных брендов, представленных на российском рынке, стали 147 человек. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда российский рынок электрокаров составлял лишь 52 автомобиля. При этом продажи IPACE за анализируемый период составили 74 экземпляра, а c января по июль 2019 года было реализовано уже 87 электрокаров Jaguar.  

 


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