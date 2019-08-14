Ночь продаж в Ауди Центре Север. Бьем рекорды лета

15 августа в Ауди Центре Север состоится рекордная ночь продаж моделей Audi Q5, Audi Q7 и Audi Q8. Мы уже подготовили предложение, которое покорит ваше сердце. Хотите узнать, на что мы готовы пойти, чтобы вы уехали на Audi? Звоните уже сейчас, каждый день менеджеры отдела продаж будут готовы сделать по-настоящему интересные предложения на приобретение безупречного автомобиля Audi. Количество автомобилей, ожидающих нового владельца на особых условиях, строго ограничено.

Станьте счастливым владельцем Audi уже на этой неделе. Специальные предложения по трейд-ин и кредитные программы облегчат ваш выбор. Персональный менеджер отдела продаж поможет подобрать автомобиль, который ждет именно вас. Звоните уже сейчас и записывайтесь на тест-драйв.

Автомобили в наличии

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам дилерского центра Ауди Центр Север по телефону: +7 (495) 785 27 27

Audi – воплощение безупречности. У лучшего дилера России*.







Ауди Центр Север

Официальный дилер Audi

Ленинградское шоссе, д. 63Б

www.audi-sever.ru

*По версии Audi Russia по итогам результатов работы дилерской сети Audi в 2017 году.