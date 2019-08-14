Квадроциклисты отправились искать дом

12 августа в Санкт-Петербурге стартовала уникальная внедорожная экспедиция «Дорога домой». Как и планировалось изначально, ровно в полдень, девять экипажей на квадроциклах «Русская механика» выдвинулись в сторону Рыбинска.

Первый день оказался для участников пробега довольно сложным. В общей сложности ими было преодолено более 150 километров, и не всегда можно было сказать, что это были дороги. Весь маршрут первого дня проходил по территории Ленобласти и пролегал недалеко от населенных пунктов: Саблино, Никольское, Шапки и завершился на аэродроме Кусино.







Напомним, что экспедиция «Дорога домой» продлится 10 дней и завершится на заводе «Русская механика» в Рыбинске. За это время квадроциклисты преодолеют около 1200 километров по территории Ленинградской, Новгородской и Ярославской областей. На пути они совершат остановки в интересных и памятных местах, а также примут участие в торжественных встречах в городах Череповец и Рыбинск.

Во время экспедиции будет проходить съёмка фильма о России и о поисках различных дорог к дому. Участники экспедиции постараются найти ответ на извечный вопрос – что же такое дом?

Следите за испытаниями в условиях настоящего русского бездорожья, преодолеваемого на российских квадроциклах.