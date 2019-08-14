Jaguar I-PACE не хочет быть автомобилем!

Согласно Оксфордскому словарю, как основному историческому документу, определяющему основы английского языка, термин «автомобиль» толкуется как «дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем (обычно двигателем внутреннего сгорания) и предназначенное для транспортировки водителя и небольшого количества пассажиров, обычно имеющее два передних и два задних колеса; используется в частных или коммерческих целях, а также для досуга».

На сайте OxfordDictionaries.com, где собрана коллекция онлайн-словарей Oxford University Press, определение «автомобиля» звучит как «дорожное транспортное средство, обычно с четырьмя колесами, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания и способное перевозить небольшое количество людей».

Чтобы исправить эту ситуацию, бренд Jaguar направил официальное заявление издательскому дому в Оксфорде с просьбой скорректировать определение, включив в него транспортные средства с альтернативными силовыми установками, в том числе электрическими.







Дэвид Браун, Jaguar Land Rover: «Определение любого типа транспортного средства или технологии тщательно продумывается, чтобы оно было максимально ориентировано на потребителя. Для нас стало большой неожиданностью, что определение автомобиля несколько устарело. Именно поэтому мы призываем Оксфордский словарь английского языка обновить онлайн-классификацию, чтобы отразить переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к более экологичным силовым установкам».

Затаив дыхание ждём, какой же вариант предложат в Оксфорде, а пока можем предлагать свои варианты в комментариях.