Бессмертный уникум: Kia Mohave дожил до обновления

Kia Mohave – не просто корейский внедорожник с 11-летним стажем. Это, если позволите, целый феномен. Уникум. Во-первых, он не имеет прямого аналога в родственной линейке Hyundai, что совсем не характерно. Во-вторых, все эти годы он продаётся во многих странах мира, но нигде так и не стал бестселлером. Есть стабильный минимальный спрос, но не более. В России, собственно, тоже: как-то тихонько продаётся, но на дорогах их минимум.

Видимо, кому-то из «верхушки» Kia этот аппарат просто нравится. И этого таинственного покровителя каких-то десять лет назад можно было понять: крепкий рамный агрегат с чудесным тяговитым дизелем в 250 л.с., автоматической коробкой передач на 6 ступеней… Да, когда Mohave появился, это было прогрессивно. Справедливости ради отметим, что с недавних пор ставят «восьмиступку». Просторный салон – еще один плюс: до появления представительских моделей вроде Quoris/K900 именно на Mohave ездили топ-менеджеры Kia. Он был флагманом, но в свете всеобщей истерии по кроссоверам необходимость Mohave вызывает всё больше вопросов.

Год-два назад в прессе то и дело вплывали фото якобы нового поколения Mohave. И «шпионы» были недалеки от истины: корейцы и правда готовили крупный мощный кроссовер. Но он получил новое имя Telluride и пока что не предназначен ни для кого, кроме США. Увы и ах, но Telluride оснащается только крупными бензиновыми моторами – у нас такой вариант не востребован. Россияне хотят крупный внедорожник с дизелем. Что же, для тех, кто ждёт именно Kia и чтобы с рамным кузовом, да могучим трёхлитровым турбодизелем, у нас (и у них) таки есть благие вести: опубликованы первые фото обновлённого Mohave.

Главное: это не полноценное новое поколение, а рестайлинг. Но дорогой, серьёзный и придающий не самой свежей в техническом плане машине абсолютно другую, куда более экзотическую внешность. Кто-то следит за эстетикой Kia последних лет? Едва ли. Это как раз наша работа – отслеживать такие вещи. И вот что мы имеем сказать: уже много лет на особые версии привычных моделей корейцы ставят «противотуманки», состоящие из нескольких светодиодов. Это было в Sorento Prime, Sportage – а теперь и у Mohave. Отличие в том, что у героя сегодняшнего опуса составные диоды использованы не для противотуманных фар, а для основных. Круто, необычно, но насчёт практичности такого дизайна есть некоторые сомнения: в углубления вокруг световых элементов неизбежно будет забиваться грязь. Зимой это может стать проблемой: на таком сложном «рельефе» образуется наледь, а значит, свечение будет неэффективно. Впрочем, пока рано рассуждать – возможно, у корейцев есть на этот счёт свои доводы.







И спереди, и сзади именно светотехника формирует новый облик Mohave. Однако, между ними – тот же кузов, хоть и с новыми панелями облицовки. Впрочем, на него грех жаловаться: все краш-тесты Mohave всегда проходил хорошо, даже с запасом, так что поговорка «от добра добра не ищут» тут вполне уместна. Пока не ясно, как будет выглядеть интерьер – но и здесь следует ждать, как минимум, качественного и современного воплощения классических идей. В качестве ориентира можно взглянуть на убранство Telluride – для Mohave сделают что-то подобное, с отдельно стоящим экраном мультимедийной системы и «парящим» блоком климат-контроля.

Новый облик – это прекрасно. Эффектно «подкатить» Mohave сможет. Но что у него с подвеской? Именно это интересует всех, кто хоть раз ездил на первой итерации внедорожника. У него есть… эммм… особенность. Он, вроде бы, неплохо управляется: и спереди, и сзади применены независимые подвески. Но стоковые амортизаторы – это фиаско. Они совсем не держат удар. На неровной дороге Mohave не может угнаться даже за Sorento Prime – подвеску всё время пробивает, кузов раскачивается, от этого страдает управляемость, а значит, водитель устаёт быстрее. И увы, пока не пройдут первые тесты «обновленца», мы так и не поймём, насколько успешно корейцы провели работу над ошибками. Впрочем, в одном можно не сомневаться: в России новый Mohave обязательно появится.

Текст Евгений Липовицкий