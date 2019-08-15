Из Китая с любовью: топ автомобильных новинок 2019 года 

Китайцы медленно, но верно двигаются к своей цели: поработить вселенную. Автомобили – лишь один из инструментов. И пока банка колы продаётся за юани только в пределах КНР, у нас есть возможность прикинуть варианты сопротивления. Хотя… Оно будет бесполезно: автобренды из Китая готовы завалить наши салоны вполне приличными автомобилями. И знаете что? Похоже, совсем уже скоро водить китайский внедорожник будет «не зашквар».

Один из первопроходцев Российской Федерации – Great Wall. Вернее, теперь он представлен у нас маркой Нaval. И они не шутят: на покорение российских автолюбителей бросили значительные ресурсы. Открыли завод в Тульской области, запустили производство модели F7 – и это только начало. Уже в обозримом будущем начнут собирать обновленный H9 – а он вполне может подвинуть таких «грандов», как Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport. Рамный, большой, современный – и недавно он получил значительное обновление. Изменили стилистику передка, добавили более современную электронику и активный круиз-контроль, а в интерьере (скупой термин «салон» уже не подходит к этому роскошному пространству) кожа с ромбовидной прострочкой и новая мультимедийная система, которая теперь может обновляться «по воздуху», то есть через сети LTE/5G. И это великолепие (вот вообще без сарказма) будут собирать в России и продавать за вполне адекватные деньги.

Тот же Haval скоро выкатит еще и кросс-купе F7X. Всё то же самое, что и в недавно представленном F7, только с более симпатичным кузовом и чуть более богатой комплектацией. Но куда более любопытный аппарат уже анонсировал бренд Geely — FY11. Это тоже «типа купе», но с дизайном от европейца Питера Хорбери, который раньше отвечал за облик Volvo. От шведов новинке достались и многие технические решения. В Китае анонсировали и умеренные, и полноценные гибриды, к нам же, скорее всего, привезут «классическую» версию с 238-сильным двухлитровым бензиновым мотором и полным приводом. Ещё один аргумент в пользу Geely – традиционный гидротрансформатор Aisin, а не модные «роботы» с двойным сцеплением, получающие всё большее распространение. Коллеги, прокатившиеся на FY11, отзываются о нём вполне положительно, так что, как минимум, эту машину стоит рассмотреть поближе.

Кроме того, уже отлично продающийся Atlas тоже получил приятное добавление к комплектации – мультимедийный центр Яндекс.Авто, знакомый многим по машинам каршеринга. Удобный гаджет с хорошо прорисованным интерфейсом – и он точно приятнее в обращении, чем «стоковая» магнитола на «Андроиде».

Другой ветеран из Поднебесной, Chery, грозится и вовсе вывести на наш рынок новый суббренд Exeed. Это отдельная линейка моделей, преимущественно кроссоверов, которые, якобы созданы под запросы привередливых европейцев. Например, модель TX готова дать бой Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe! И если будущий покупатель, что называется, «любит глазами», то у китайцев неплохие шансы – внешне Exeed TX выглядит очень здорово. И салон приятный, и мотор в 197 сил обещает вполне приемлемую динамику… Но без ложки дёгтя тут, увы, не обошлось: в Китае анонсирован только передний привод. Но вы же в курсе — эти трудяги настолько оперативно могут всё переиграть, что нельзя исключать, что в Россию привезут уже полноприводные модификации.







Еще один любопытный бренд – Changan. Не «Чанган», как прочитает большинство. Правильная транскрипция – «Чан-ан». Да, с неймингом им еще придётся поразмыслить. Новый кроссовер CS35 Plus – удар «под дых» всяким «Кретам» и иже с ними. Прикольный угловатый аппаратик со 117-сильным мотором, честным шестиступенчатым «автоматом» Aisin… и опять – только с передним приводом. Только этот факт сразу cбрасывает Changan с платформы серьёзных игроков, но в регионах наши продавцы наверняка смогут продать не одну тысячу таких кроссоверов.

И это – только ближайшие, уже подтверждённые новинки. Их стоит рассматривать всерьёз хотя бы потому, что российское правительство, будто бы специально, делает всё возможное, чтобы привычные мировые лидеры автоиндустрии ушли из России. Повышают таможенные ставки, заставляют подписывать всё новые и новые соглашения о промсборке… Да, новые рабочие места создавать необходимо, но это надо делать дипломатично, чтобы не спугнуть тех, кто уже вложил серьёзные средства в нашу страну. А китайцев испугать трудно. Перед ними стоит цель: завоевать как можно больше стран… то есть рынков, поэтому они готовы вкладывать в экспансию колоссальные средства. И пока Трамп сопротивляется и обостряет торговые отношения с КНР, всё отдаляя выход их машин на рынок США, наши с вами кошельки в серьёзной опасности. Китайцы уже приучили весь мир пользоваться их электроникой. Автомобили – просто логичное развитие той же идеи.

Текст Евгений Липовицкий