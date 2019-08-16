УАЗ «Патриот» с автоматом, теперь с завода!

Журнал «Клуб4х4» недавно рассказывал о финальных испытаниях новой версии ульяновского внедорожника. Нам удалось принять участие в первых заездах на «Патриоте» с автоматической коробкой передач. Коротко — едет, неплохо, стал тише, на бездорожье, удобнее дозировать тягу на скользком покрытии. На трассе динамика как минимум не хуже. Расход практически не изменился.

Вместе с коробкой, которая длиннее, другие карданы (раздатка отъехала назад). Из уже знакомого и недавно появившегося — новый передний мост с открытыми шарнирами.







Автомат будет устанавливаться на все версии внедорожника, кроме стартовой. Официально цены ещё не объявлены, но по нам известно, что автоматический «Патриот» стал дороже на «сотню», итого 1 030 000 рублей за огромный и невибрирующий (наконец-то) внедорожник. Коробка 6-ступка родом из GM. Вполне крепкая, отлично адаптированная, компания даёт на неё гарантию в 100 000 км пробега с учётом того, что масло в ней залито на весь срок службы.

Из прочих интересностей — новый цветной монитор по центру торпедо, на котором переключения режимов трансмиссии отображаются цветной анимацией. Подробный тест-драйв УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой ждёт вас в ближайшее время на сайте 4х4 Club