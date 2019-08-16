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Новости   16 августа 2019   

Toyota Hilux Exclusive Black — новое исполнение

15 августа в России начались продажи Toyota Hilux в новом премиальном исполнении Exclusive Black, которое сменит предыдущую популярную топ-версию Exclusive и предложит покупателям максимальный уровень оснащения вместе с индивидуальным дизайном. 

 

В Toyota подсчитали, что почти 50% российских владельцев Hilux – это мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, большинство из которых собственники и руководители бизнеса. Свой автомобиль они выбирают в основном для поездок на природу и бизнес–целей, причём большая доля машин покупается в дорогом исполнении. Версия Exclusive Black призвана расширить потенциальный выбор именно в этом сегменте. 



 

Toyota Hilux был и остаётся самым популярным среднеразмерным пикапом как в России, так и во всем мире


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