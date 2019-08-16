Toyota Hilux Exclusive Black — новое исполнение

15 августа в России начались продажи Toyota Hilux в новом премиальном исполнении Exclusive Black, которое сменит предыдущую популярную топ-версию Exclusive и предложит покупателям максимальный уровень оснащения вместе с индивидуальным дизайном.

В Toyota подсчитали, что почти 50% российских владельцев Hilux – это мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, большинство из которых собственники и руководители бизнеса. Свой автомобиль они выбирают в основном для поездок на природу и бизнес–целей, причём большая доля машин покупается в дорогом исполнении. Версия Exclusive Black призвана расширить потенциальный выбор именно в этом сегменте.







Toyota Hilux был и остаётся самым популярным среднеразмерным пикапом как в России, так и во всем мире