Volkswagen T-Roc без крыши

На автосалоне во Франкфурте Volkswagen представит популярный кроссовер T-Roс в версии кабриолет с полностью автоматизированной мягкой крышей, которая откидывается всего за девять секунд. С помощью электромеханического привода складной конструкцией можно управлять даже во время движения на скорости до 30 км/ч.

Надёжная система защиты при опрокидывании со специальными выдвижными элементами, расположенными за задними сиденьями, обеспечивает безопасность водителя и пассажиров. Система за долю секунды поднимается в области задних подголовников, если превышена заданная величина бокового ускорения или зафиксирован слишком большой крен автомобиля. Кроме того, кузов T-Roc Cabriolet укреплён усиленной рамой ветрового стекла.

Благодаря опционально доступной информационно-развлекательной системе последнего поколения MIB3, включающей встроенный модуль онлайн-связи и карту eSIM, кабриолет всегда подключен к Интернету. Новый функционал позволяет T-Roc Cabriolet всегда оставаться в сети, как только водитель зарегистрируется в системе Volkswagen. У машин с обычной приборной панелью информация отображается на 8-дюймовом экране, а если автомобиль укомплектован доступной в качестве опции интерактивной приборной панелью Active Info Display с экраном 11.7 дюймов, то цифровую информацию можно вывести и на неё.







T-Roc Cabriolet представлен в двух комплектациях — Style и R-Line. Первая ориентирована на дизайн и создание индивидуального стиля. Вторая — воплощение спортивного образа, включающее дополнительные элементы экстерьера и интерьера R-Line, которые предложены в качестве опции. Спортивный облик также подчёркнут такими элементами оснащения, как противотуманные фары, спортивная ходовая часть и рулевое управление с переменным передаточным отношением, которое изменяется в зависимости от скорости движения.

Линейка силовых агрегатов модели T-Roc Cabriolet с передним приводом включает два бензиновых двигателя с турбонаддувом мощностью 115 л.с. и 150 л.с. В стандартную комплектацию автомобиля с трёхцилиндровым двигателем мощностью 115 л.с. и более мощным 150-сильным четырехцилиндровым двигателем входит шестиступенчатая механическая коробка передач. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением доступна в качестве опции. Старт продаж новинки в Европе запланирован на весну 2020 года