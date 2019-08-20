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Дилер-клуб   20 августа 2019   

Автомобили УАЗ – дорогу выбираете Вы 

Вот уже более 75 лет легендарные автомобили марки УАЗ делают нашу жизнь проще и удобнее. Там, где нет дорог, мощные полноприводные автомобили УАЗ проложат свой путь. Они готовы справиться даже с самыми экстремальными условиями. 

 

Для работы и приключений, для самого сурового бездорожья – среди автомобилей УАЗ Вы обязательно найдете свой. Более 50 стран во всем мире уже выбрали УАЗ. А вы? 

 

 

До конца августа официальный дилер УАЗ ТЕХИНКОМ предлагает вам максимально выгодные условия на УАЗ. Вам остается только выбрать и забронировать свой автомобиль. 

  • УАЗ Патриот от 631 750 руб. 
  • УАЗ Пикап от 659 181 руб. 
  • УАЗ Хантер от 687 000 руб. 
  • УАЗ Профи от 612 413 руб. 
  • Коммерческий ряд от 550 170 руб. 

 

Успейте забронировать свой УАЗ до 31 августа в ТЕХИНКОМ! 

 



Звоните прямо сейчас +7 (495) 778-98-60 

Наша дружная команда будет рада знакомству с вами! 

 

 

Выбирайте ближайший к вам дилерский центр: 

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3) 

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8) 

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00 

 


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