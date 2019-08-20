Автомобили УАЗ – дорогу выбираете Вы 

Вот уже более 75 лет легендарные автомобили марки УАЗ делают нашу жизнь проще и удобнее. Там, где нет дорог, мощные полноприводные автомобили УАЗ проложат свой путь. Они готовы справиться даже с самыми экстремальными условиями.

Для работы и приключений, для самого сурового бездорожья – среди автомобилей УАЗ Вы обязательно найдете свой. Более 50 стран во всем мире уже выбрали УАЗ. А вы?

До конца августа официальный дилер УАЗ ТЕХИНКОМ предлагает вам максимально выгодные условия на УАЗ. Вам остается только выбрать и забронировать свой автомобиль.

УАЗ Патриот от 631 750 руб .

УАЗ Пикап от 659 181 руб .

УАЗ Хантер от 687 000 руб .

УАЗ Профи от 612 413 руб .

Коммерческий ряд от 55 0 170 руб .

Успейте забронировать свой УАЗ до 31 августа в ТЕХИНКОМ!







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Наша дружная команда будет рада знакомству с вами!

Выбирайте ближайший к вам дилерский центр:

ТЕХИНКОМ – Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)

ТЕХИНКОМ – МКАД 14 км (МКАД 14 км (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00