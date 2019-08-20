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Новости   20 августа 2019   

Infiniti показывает тизер QX55

Компания Infiniti объявляет, что скоро в линейку её роскошных автомобилей войдёт новое спортивное внедорожное купе класса люкс. Модель будет носить имя QX55. Компания опубликовала тизер, нарисованный кистью. На нём хорошо заметна линия крыши, вдохновленная дизайном культового кроссовера FX первого поколения.

 

Кроссовер Infiniti FX появился в 2003 году, а в 2009 прошёл рестайлинг. Модель имела революционный дизайн, запомнившийся полукруглой линией крыши и спортивными пропорциями с подчёркнуто крупной передней частью

 

«Infiniti QX55 — это потрясающее новое внедорожное купе, рожденное в самом сердце одного из самых быстрорастущих сегментов отрасли в мире», — заявил заместитель председателя правления Infiniti Motor Company Майк Коллеран. 

Ближайший по размеру кроссовер марки — это хорошо знакомый QX50, который также знаменит динамичным силуэтом, необычными приёмами в дизайне и тоже впитал в себя стиль и успех модели FX.

 



Глядя на этот QX50 можно представить, как будет выглядеть новое спорт-купе QX55

 

Дизайн-студии по-настоящему всемирного бренда расположены в Ацуги-Ши, недалеко от Иокогамы, Лондоне, Сан-Диего и Пекине. Infiniti QX55 будет представлен в дилерских центрах летом 2020 года

 

 


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