Infiniti показывает тизер QX55

Компания Infiniti объявляет, что скоро в линейку её роскошных автомобилей войдёт новое спортивное внедорожное купе класса люкс. Модель будет носить имя QX55. Компания опубликовала тизер, нарисованный кистью. На нём хорошо заметна линия крыши, вдохновленная дизайном культового кроссовера FX первого поколения.

«Infiniti QX55 — это потрясающее новое внедорожное купе, рожденное в самом сердце одного из самых быстрорастущих сегментов отрасли в мире», — заявил заместитель председателя правления Infiniti Motor Company Майк Коллеран.

Ближайший по размеру кроссовер марки — это хорошо знакомый QX50, который также знаменит динамичным силуэтом, необычными приёмами в дизайне и тоже впитал в себя стиль и успех модели FX.







Дизайн-студии по-настоящему всемирного бренда расположены в Ацуги-Ши, недалеко от Иокогамы, Лондоне, Сан-Диего и Пекине. Infiniti QX55 будет представлен в дилерских центрах летом 2020 года