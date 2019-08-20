Ваш INFINITI в отличном техническом состоянии!

Если Ваш INFINITI уже не на гарантии, к нему надо отнестись с большим внимание и заботой. Не забывайте, что своевременное и качественное сервисное обслуживание — залог долгой службы автомобиля. В августе Автоцентр на Таганке и в Люблино подготовил для всех владельцев послегарантийных автомобилей INFINITI специальное предложение на обслуживание.



Для Вас:

—43% выгода на слесарные работы;

—15% выгода на запасные части.



А также:

отличное месторасположение – наши автоцентры находятся в ЦАО, на ул. Марксистская, д. 34, корп. 8 и на Юго-Востоке, на ул. Ставропольская, д. 41;

удобный график – работаем ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерывов на обед и выходных;

персональный мастер-приемщик, прошедший все ступени обучения в представительстве INFINITI в России, знающий нюансы Вашего а/м;

сертифицированные механики, сдавшие все квалификационные экзамены на «отлично» в учебном центре INFINITI;

ГТО с обязательной выдачей диагностической карты;

запись на сервисное обслуживание Онлайн;

уютная клиентская зона, напитки и сладости, Wi-Fi, гоночный симулятор (в Автоцентре INFINITI на Таганке) – все для комфортного ожидания автомобиля;

оплата услуг для Вашего удобства возможна наличными или банковской картой;

гарантия на выполненные работы – мы уверены в качестве предоставляемого обслуживания.



В Автоцентре на Таганке и в Люблино Вас ждет индивидуальный подход, внимание к деталям и всегда положительные эмоции.

Уточнить подробности предложения и записаться на сервисное обслуживание Вы можете по телефону 7 495 2664537 или на нашем сайте.



Автоцентр на Таганке и в Люблино







Официальный дилер INFINITI

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41