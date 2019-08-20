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Дилер-клуб   20 августа 2019   

Ваш INFINITI в отличном техническом состоянии!

Если Ваш INFINITI уже не на гарантии, к нему надо отнестись с большим внимание и заботой. Не забывайте, что своевременное и качественное сервисное обслуживание — залог долгой службы автомобиля. В августе Автоцентр на Таганке и в Люблино подготовил для всех владельцев послегарантийных автомобилей INFINITI специальное предложение на обслуживание.

Для Вас:

43% выгода на слесарные работы;

15% выгода на запасные части.


А также:

  • отличное месторасположение – наши автоцентры находятся в ЦАО, на ул. Марксистская, д. 34, корп. 8 и на Юго-Востоке, на ул. Ставропольская, д. 41;
  • удобный график – работаем ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерывов на обед и выходных;
  • персональный мастер-приемщик, прошедший все ступени обучения в представительстве INFINITI в России, знающий нюансы Вашего а/м;
  • сертифицированные механики, сдавшие все квалификационные экзамены на «отлично» в учебном центре INFINITI;
  • ГТО с обязательной выдачей диагностической карты;
  • запись на сервисное обслуживание Онлайн;
  • уютная клиентская зона, напитки и сладости, Wi-Fi, гоночный симулятор (в Автоцентре INFINITI на Таганке) – все для комфортного ожидания автомобиля; 
  • оплата услуг для Вашего удобства возможна наличными или банковской картой;
  • гарантия на выполненные работы – мы уверены в качестве предоставляемого обслуживания.
     

В Автоцентре на Таганке и в Люблино Вас ждет индивидуальный подход, внимание к деталям и всегда положительные эмоции.

Уточнить подробности предложения и записаться на сервисное обслуживание Вы можете по телефону 7 495 2664537 или на нашем сайте.


Автоцентр на Таганке и в Люблино 



Официальный дилер INFINITI 

Наши автоцентры:

ул. Марксистская, д. 34, корп. 7

ул. Ставропольская, дом 41

 


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