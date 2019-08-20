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Новости   20 августа 2019   

7 мест и 150 000 автомобилей Mitsubishi Outlander

Популярный кроссовер Mitsubishi Outlander известен разнообразием модификаций — есть машины с передним и полным приводом, с различными силовыми агрегатами. До недавнего времени единственное, чего не доставало покупателю — это версии с третьим рядом сидений. Совсем недавно, в конце июля 2019 года 7-местный Outlander стал доступен российским покупателям, а пятиместные машины пополнились вариантом с бежевым салоном

 

 

Теперь флагман марки перешагнул рубеж в 150 000 проданных автомобилей — юбилейный кроссовер с полным приводом и 2.0-литровым мотором был торжественно вручён 20 августа 2019 года в официальном дилерском центре “Автоцентр АНТ” в Барнауле. 

 

«Мы долго выбирали автомобиль, который бы отвечал всем нашим требованиям, но после визита в дилерский центр и тест-драйва сомнений уже не осталось. Для нас было неожиданностью, что именно наш автомобиль станет юбилейным, но тем приятнее покупка», — сказала обладательница кроссовера Екатерина Брунева

 



«Mitsubishi Outlander был и остаётся нашим флагманом продаж. Он составляет примерно 60% от всех наших продаж и входит в Топ-5 самых популярных кроссоверов в России. Не в последнюю очередь благодаря тому, что модель производится в России. Мы уверены, что Mitsubishi Outlander благодаря великолепному набору потребительских качеств ещё долго будет оставаться в лидерах своего сегмента», — добавил Роман Толчеев, руководитель отдела продаж ООО «ММС Рус».

Самый популярный кроссовер от Mitsubishi официально появился в России в 2003 году. В сентябре 2010 года было налажено его производство на заводе в Калуге, с тех пор в России продаются Outlander только локальной сборки

 

 

 

 


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