Ухоженные тормоза берегут нервные клетки

Всем известна проблема закисания поршней на суппортах многих, если не сказать всех, производителей, которое приводит к быстрому расходу тормозных колодок и ухудшению работы тормозной системы.

Специалисты Pajero Service , рекомендуют перебирать суппорта с использованием оригинальных ремкомплектов два раза в год.

Перед покраской поверхность суппорта очищается от загрязнений (ржавчины, пыли и тормозной жидкости) путём обязательной пескоструйки и абразивных средств. Сама покраска поможет не только защитить деталь от коррозии, но и добавит красоты внешнему виду Вашего автомобиля.







Полная переборка четырёх суппортов с покраской жаростойкой краской в любой цвет составляет всего 12 000 ₽ . (без учета стоимости запчастей).

Гарантия на нержавеющие элементы тормозной системы (поршни, направляющие) — 5 лет.