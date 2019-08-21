Новая услуга в Порше Центр Москва: мойка днища с использованием подъемника

Регулярный профессиональный уход является одним из обязательных условий надежной эксплуатации Вашего Porsche.

Тщательного обслуживания требует каждая часть автомобиля, включая днище, которое чаще всего подвергается воздействию грязи, снега и дорожных реагентов.

Порше Центр Москва готов позаботиться о Вашем автомобиле и предлагает новую услугу: мойка днища автомобиля с использованием подъёмника.

Основными преимуществами данной услуги являются эффективное удаление загрязнений даже в самых труднодоступных местах, предотвращение коррозии и увеличение износостойкости кузова автомобиля.

Стоимость мойки днища с использованием подъемника в Порше Центр Москва – 13 000 рублей* (с НДС).







Для записи звоните прямо сейчас: +7 (495) 241 59 61

Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы обслуживать свой Porsche именно здесь.

Ждём Вас по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10

*без демонтажа защитных элементов днища.