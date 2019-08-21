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Дилер-клуб   21 августа 2019   

Новая услуга в Порше Центр Москва: мойка днища с использованием подъемника 

 

Регулярный профессиональный уход является одним из обязательных условий надежной эксплуатации Вашего Porsche. 

 

Тщательного обслуживания требует каждая часть автомобиля, включая днище, которое чаще всего подвергается воздействию грязи, снега и дорожных реагентов. 

 

Порше Центр Москва готов позаботиться о Вашем автомобиле и предлагает новую услугу: мойка днища автомобиля с использованием подъёмника. 

 

 

Основными преимуществами данной услуги являются эффективное удаление загрязнений даже в самых труднодоступных местах, предотвращение коррозии и увеличение износостойкости кузова автомобиля. 

 

Стоимость мойки днища с использованием подъемника в Порше Центр Москва – 13 000 рублей* (с НДС). 



 

Для записи звоните прямо сейчас: +7 (495) 241 59 61  

 

Порше Центр Москва – единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы обслуживать свой Porsche именно здесь. 

 

Ждём Вас по адресу: 

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 

 

 

*без демонтажа защитных элементов днища. 

 


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