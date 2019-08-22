Toyota RAW4. Смена поколений

В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге прекратит выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвёртого поколения и запускает производство абсолютно нового «пятого» RAV4. Построенный на инновационной платформе TNGA®, автомобиль получит совершенно новый дизайн, увеличенные габариты, улучшенную геометрическую проходимость, более жёсткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести, улучшенную управляемость и самые совершенные внедорожные повадки за всю историю модели.

Два новых атмосферных двигателя, революционный вариатор с механическим редуктором, новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса и комплексная система помощи при движении по бездорожью Multi-terrain select® сделают RAV4 пятого поколения уникальным предложением в классе. В новом RAV4 за безопасность отвечают высокие технологии: благодаря архитектуре TNGA® и новейшему пакету систем активной безопасности Toyota Safety Sense® автомобиль уже получил высший балл, 5 звезд, в краш-тестах Euro NCAP.







Кроссовер Toyota RAV4 предыдущего четвёртого поколения стал самым востребованным среди покупателей за всю историю модели. На его счету не только звание самого популярного кроссовера и самой продаваемой модели Toyota 2018 года, за свою яркую карьеру четвертый RAV4 собрал десятки международных наград и премий, и получил звание автомобиля с наивысшей остаточной стоимостью в своём классе