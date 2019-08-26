Абсолютно новый Toyota RAV4: самая долгожданная премьера этого года

1 октября 2019 года в Санкт-Петербурге завершится производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения, ставшего самым востребованным среди покупателей за всю историю модели. На его счету не только звание самого популярного кроссовера и самой продаваемой модели Toyota 2018 года* — за свою яркую карьеру четвертый RAV4 собрал десятки международных наград и премий и получил звание автомобиля с наивысшей остаточной стоимостью**.

На смену модели четвертого поколения приходит абсолютно новый Toyota RAV4 . В пятой генерации автомобиль получил беспрецедентный объем изменений и технологический арсенал настоящего внедорожника, что позволит новому RAV4 превзойти достижения предшественника.

Брутальный дизайн, передовые возможности новейшей архитектуры TNGA®, линейка новых бензиновых двигателей, уникальный вариатор с шестеренчатым механизмом первой передачи, новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса, система Multi-terrain select® и самая последняя версия арсенала средств активной безопасности TSS 2.0 делают новый RAV4 уникальным предложением в классе.

Переход на инновационную архитектуру TNGA® (Toyota New Global Architecture) позволил улучшить абсолютно все фундаментальные характеристики Toyota RAV4.

Высокотехнологичность пятого поколения RAV4 определяет светодиодная оптика уже в базовой комплектации. В зависимости от комплектации применяются два типа фар — параболического и прожекторного типа. Кроме того, впервые в российской истории RAV4 для модели доступны 19-дюймовые колесные диски.

На российском рынке RAV4 пятого поколения будет представлен с двумя совершенно новыми бензиновыми атмосферными двигателями. Моторы серии Dynamic Force объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.) показывают высокую эффективность и при этом обладают надежностью, присущей автомобилям Toyota.

Высочайший уровень пассивной безопасности RAV4 стал возможен во многом благодаря инновационной архитектуре TNGA. В конструкции силовой структуры кузова автомобиля значительно увеличилось количество элементов из высокопрочной стали, поглощающих и отводящих от салона энергию удара.







За активную безопасность в новом RAV4 отвечает пакет Toyota Safety Sense в новейшей версии 2.0. Он включает целый ряд высокотехнологичных систем и ассистентов движения: работающий в полном скоростном диапазоне динамический радарный круиз-контроль, интегрированный с системой распознавания дорожных знаков (DRCC + RSA), систему предотвращения столкновений (PCS) с улучшенным функционалом опознавания пешеходов в темное время суток, систему удержания автомобиля в выбранной полосе движения (LTA). Кроме того, автомобиль также оснащается системой автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB), функцией контроля уровня усталости водителя.

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*Toyota RAV4 — самый популярный кроссовер в мире и самая продаваемая модель Toyota по данным агентства Focus2move в 2018 году. Всего было продано 807 116 экземпляров модели.

**Toyota RAV4 — лидер по остаточной стоимости среди трехлетних кроссоверов, по данным исследования агентства «Автостат» 2019 года