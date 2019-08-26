Новый раунд «дизельгейта»: маразм крепчал

На протяжении последних пятидесяти лет европейцам внушали, что дизельные моторы лучше бензиновых. Мол, экономичнее, технологичнее и – да-да-да! – экологичнее. И что только не придумали для того, чтобы «тяжёлое» топливо и впрямь стало предпочтительнее: сажевые фильтры (которые, кстати, уже и до бензиновых двигателей добрались), мочевина, топливные насосы высокого давления… Турбины, наконец! Каждый обладатель дизеля может чувствовать себя «чуть-чуть раллистом» — у него ведь турбомотор! Автор этих строк, кстати, в их числе.

И вот, в разгаре 2010-х мир вдруг узнаёт: святые угодники! Компания, которая чуть ли не громче всех скандировала «Покупайте наших слонов»… вернее, наши дизельные машины, обманывала всех касаемо уровней выбросов. В мгновение ока Volkswagen из «народного автомобиля» превратился в «народного врага». Как результат – ожидаемо – падение продаж дизелей по всему миру. И здесь, кстати, очень приятно, что в России плевать все хотели на экологию. Мы готовы купить всё, от чего хочет избавиться Европа.

Теперь VW и большинство других автомобильных компаний постепенно, медленно и верно сокращают долю моторов на солярке в своих линейках. Под это нам впаривают новую парадигму: «мы ещё не придумали, чем заменить дизели, поэтому мы будем продавать вам моторы от газонокосилок с двадцатью турбинками. Они очень мощные и экологичные, правда-правда! Верьте нам, покупатели. Наши маркетологи не спят ночами и думают, как же поскорей продать вам что-то, что отвлечёт вас от этих ужасных дизелей».

Последние полгода казалось, что пыль вокруг «дизельгейта» поосела, но, оказывается, нет. Суд Дюссельдорфа на днях выпустил заключение, что коварнейший VAG не исправил злополучные моторы, а лишь вероломно установил новый обманный софт, который реально снижает вредные выбросы только при температуре внешней среды от 10 до 32 градусов Цельсия, а в других условиях выбросы значительно превышают установленные нормы. И если температура выше 32 градусов – это, скорее, бедствие, то ниже 10 – это уже серьёзно. Получается, зимой все TDI от VW (а значит, и от Audi, Skoda, Porsche, Seat, Bentley) чадят изо всех сил.

Ничего хорошего для индустрии это не сулит. Европейцы уже сейчас напуганы настолько, что перестали покупать новые автомобили. Продажи проседают во всей континентальной Европе. Люди не понимают, что им покупать: они выросли и практически с «молоком матери» впитали аксиому, что дизель лучше всех, а теперь им утверждают обратное. Тем временем электромобили гораздо дороже и несоизмеримо менее удобны в пользовании… А новомодные бензиновые «пукалки» никому доверия не внушают.

Вся эта возня привела к тому, что люди забыли, что такое настоящие надежные автомобили. Современный покупатель за свои кровные получает не средство передвижения, а лишь обязательство постоянно посещать сервисные станции, дабы менять масло и несметное количество расходников, которые специально делают одноразовыми. Пробки, фильтры, ремни, те же турбины – все эти детали надо сбыть, как только машине «жертвы» исполняется год-полтора, в зависимости от интенсивности катания.







Трудно спорить, что электромобили хороши в плане экологии и приятны в управлении. Но взгляните на это чуть иначе: они гораздо проще в плане техники, а продают их в разы дороже. Это бизнес, ничего личного. И с моторами – та же история. Трудно придумать что-то надёжнее, чем рядный шестицилиндровый атмосферный мотор. Он будет тяговитый, сбалансированный, не очень тяжелый и… в нём нечему ломаться. Поэтому их больше не выпускают. Гибриды – это вообще чудовищная профанация: «вот вам ДВС, но мы в него добавили сверхтехнологичные батареи и кучу электроники, покупайте срочно, или вам недорога природа? Дорога? Может, тогда купите у нас дорогущий электромобиль? А к нему в довесок еще и зарядную станцию по цене в пол-машины, разработанную специалистами аэрокосмической отрасли, которая сможет зарядить батарею всего за 40 минут. Ибо в городе вы свободную розетку не найдёте…»

Дизели пали жертвами собственного совершенства. Один бак на 1000 км? Нет, бизнесу это невыгодно. Надо, чтобы зарабатывали и заправки, и сервис, и придорожная инфраструктура. Поэтому вот вам скандал и, как результат, общественное порицание и повышенные налоги. Весь этот цирк затеяли только ради одного: деньги. Причем зарабатывать должны не только автопроизводители. Теперь и бюджет Евросоюза регулярно пополняется за счет компаний, которые, якобы, обманывали народ. Ничего удивительного.

А Volkswagen по-человечески жалко. Руководство концерна, сумевшее продать больше всех автомобилей, не предполагало, что их детище станет жертвой ещё более коварных интриг и подлогов. Машины-то у VW хорошие…

Текст: Евгений Липовицкий