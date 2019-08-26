Вам нужен именно SKODA KODIAQ! 

Далее возникает вопрос: «Почему именно он?».

Не будем лить воду, а напишем 7 причин стать владельцем внедорожника SKODA KODIAQ:

с третьим рядом сидений места хватит всей семье, а главное, всем будет комфортно;

полностью светодиодные фары (работают в режимах ближнего и дальнего света и в режиме дневных ходовых огней) – отличный обзор его неоспоримое преимущество;

полный привод с интеллектуальным управлением и большой дорожный просвет помогут покорить любые дороги;

система кругового обзора AREA VIEW​ покажет, что происходит вокруг Вашего автомобиля;

виртуальная педаль багажника поможет, если у Вас заняты руки;

синхронизация со смартфоном сделает Вашу поездку удобной и безопасной;

3 года гарантии придадут Вам уверенности и подтвердят правильность выбора.

Впечатлены? Да, удивить современного потребителя сложно, но согласитесь, SKODA KODIAQ способен не только удивлять при первом знакомстве, но и дарить потрясающие впечатления своему владельцу каждый день. А в этом месяце АТЛАНТ-М ТУШИНО предлагает выгоду до 206 500 рублей* на этот семейный внедорожник.

Оцените эти и другие преимущества SKODA KODIAQ на тест-драйве у официального дилера АТЛАНТ-М ТУШИНО.

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АТЛАНТ-М ТУШИНО

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11

* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Kodiaq Ambition с пакетом WH1 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 августа 2019 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у официального Дилера ** Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 13 000 руб. означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») на покупку нового автомобиля ŠKODA Kodiaq с расчетной розничной ценой 1 457 000 руб., на срок 36 мес., с первоначальным взносом 561 250 руб. (38.52% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 582 800 руб. (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 6,9%. Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования на покупку нового ŠKODA Kodiaq по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка при сроках 24 — 36 мес.–9,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроках 24-36 мес. – 13,9%. При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Условия кредита действительны на 01.08.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru. *** На автомобиль ŠKODA KODIAQ, произведенные на территории Российской Федерации, изготовителем предоставляется гарантия качества на срок 3 (три) года или до достижения автомобилем пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее), при этом в течение первых 2-х (двух) лет эксплуатации условия предоставления гарантии качества не зависят от пробега. Данное условие распространяется только на автомобили, проданные через сеть официальных Дилеров ŠKODA на территории Российской Федерации и предназначенные для использования на российском рынке.