Liqui Moly. Чтобы расходомер не врал

Специальное средство для очистки чувствительного элемента в датчике массового расхода воздуха (ДМРВ) в бензиновых и дизельных двигателях подготовила компания Liqui Moly.

Его название традиционно для немецкой компании выглядит громоздко — Luftmassensensor-Reiniger, хотя и переводится в точности как «Очиститель датчика массового расхода воздуха».

У средства есть ряд ценнейших особенностей:

• Это отличная альтернатива замене дорогостоящего ДМРВ

• В составе очистителя нет агрессивных растворителей

• Раствор безопасен для чувствительных датчиков

• Испаряется вместе с грязью, быстро и без остатка

Какие проблемы решает Luftmassensensor-Reiniger? Не все автолюбители знают, что такое датчик массового расхода воздуха, или сокращённо ДМРВ. При том, важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он регулирует правильную работу мотора. Со временем ДМРВ загрязняется и вследствие этого повышается расход топлива, а в случае поломки вас ждёт крайне дорогостоящий ремонт. Уникальное средство немецкой компании Liqui Moly удаляет все типичные загрязнения ДМРВ: нагары, масло, пыль и тому подобное. Очиститель быстро испаряется и не повреждает датчики из любых материалов, будь то платина или полупроводниковая пленка. После применения Luftmassensensor-Reiniger резко снижается расход бензина и предотвращается возможная поломка, а также проблемы, вызванные некорректной работой датчика расхода воздуха и соответствующим неправильным составом топливной смеси. Это ухудшившийся запуск двигателя, падение мощности и повышение расхода топлива.







Пользоваться промывкой легко — достаточно снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Единственное что надо учесть — перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.

Liqui Moly рекомендует использовать средство при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя.