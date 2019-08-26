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Новости   26 августа 2019   

Дебют пикапа JAC T6 в России

До настоящей популярности пикапа как простого хозяйственного помощника нам ещё очень далеко. Тем не менее, этот сегмент внедорожников непрерывно растёт, а раз так — самое время выходить на рынок. Среднеразмерный пикап презентовала в России китайская компания JAC
JAC T6 выходит на российский рынок под девизом «Для работы, для семьи, для тебя!». При
диапазоне цен от 1 299 000 до 1 499 000 рублей, автомобиль станет одних из самых доступных
предложений в своём сегменте. Прочная и надежная конструкция позволяет эксплуатировать автомобиль грузоподъемностью 750 кг в коммерческой сфере, а комфорт и проходимость оценят частные владельцы, использующие пикапы для путешествий и различных активностей. В России JAC T6 предложен только с полным приводом парт-тайм с жёстко подключаемой передней
осью и понижающей передачей в раздаточной коробке с отношением 2,48:1 .
Машина предлагается в различных комплектациях – с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 177 и 136 л.с. 

 



 

Как раз к презентации новой модели представительство JAC открыло собственный центральный склад запасных частей, который должен обеспечить потребности потенциальных клиентов. В будущем году JAC рассчитывает расширить российскую линейку за счёт двух новых моделей. 
Все легковые автомобили JAC для российского рынка производятся на заводе СарыаркаАвтопром» в г. Костанай (Казахстан), и имеют гарантию 5 лет или 150 000 км пробега.
Пикап JAC T6 будет продаваться через сеть официальных дилеров легковых автомобилей,
продажи в России стартуют 1 сентября 2019 года. Сегодня дилерская сеть легкового
подразделения JAC Motors в России насчитывает 43 дилера в 32 городах России


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