Дебют пикапа JAC T6 в России

До настоящей популярности пикапа как простого хозяйственного помощника нам ещё очень далеко. Тем не менее, этот сегмент внедорожников непрерывно растёт, а раз так — самое время выходить на рынок. Среднеразмерный пикап презентовала в России китайская компания JAC.

JAC T6 выходит на российский рынок под девизом «Для работы, для семьи, для тебя!». При

диапазоне цен от 1 299 000 до 1 499 000 рублей, автомобиль станет одних из самых доступных

предложений в своём сегменте. Прочная и надежная конструкция позволяет эксплуатировать автомобиль грузоподъемностью 750 кг в коммерческой сфере, а комфорт и проходимость оценят частные владельцы, использующие пикапы для путешествий и различных активностей. В России JAC T6 предложен только с полным приводом парт-тайм с жёстко подключаемой передней

осью и понижающей передачей в раздаточной коробке с отношением 2,48:1 .

Машина предлагается в различных комплектациях – с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 177 и 136 л.с.







Как раз к презентации новой модели представительство JAC открыло собственный центральный склад запасных частей, который должен обеспечить потребности потенциальных клиентов. В будущем году JAC рассчитывает расширить российскую линейку за счёт двух новых моделей.

Все легковые автомобили JAC для российского рынка производятся на заводе СарыаркаАвтопром» в г. Костанай (Казахстан), и имеют гарантию 5 лет или 150 000 км пробега.

Пикап JAC T6 будет продаваться через сеть официальных дилеров легковых автомобилей,

продажи в России стартуют 1 сентября 2019 года. Сегодня дилерская сеть легкового

подразделения JAC Motors в России насчитывает 43 дилера в 32 городах России