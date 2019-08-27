Их нравы: о культуре и бескультурье вождения в Европе

Каждый уважающий себя водитель должен ездить не только по своей зоне обитания. Ради расширения кругозора необходимо хоть иногда «выходить из зоны комфорта» — стараться понять, чем живут люди в других районах, других странах наконец. Лично я раньше не был замечен в проявлениях патриотизма. Но, покатавшись вдоволь по дорогам разных континентов, чувство уважения к отчизне иногда-таки проявляется. Проще говоря, нам тоже есть, чем гордиться.

Триггером к написанию этого опуса стала картинка, ставшая в последние дни чуть ли не вирусной. Москва. Съезд с ТТК на Варшавское шоссе. Можно было бы много написать по конкретной ситуации, позлорадствовать на тему того, что в аббревиатуре «ДТП» буква «Д» означает «две»… Желчи на такие случаи у меня припасено предостаточно. Но вот ведь какое дело: подобная ситуация вполне могла случиться не только в России, но и, например, во Франции, Польше, Хорватии… Но не в Италии. Почему? Попробую объяснить.

О том, что у нас на одной шестой части суши нет культуры вождения, не писал только ленивый. Причин масса: легкость получения (покупки) прав, доступность автомобилей (за 100 тысяч вполне можно купить ржавую иномарку, которая пару лет ещё проездит). И можете обвинять меня в ксенофобии, но я уверен: основные моменты напряжения на дорогах создают либо совсем уж идиоты, либо представители других, не европеоидных рас. Достаточно прокатиться по дорогам наших южных регионов, или бывших соседей по СССР с востока, чтобы понять: они так ездят. У них принято проявлять агрессию на дороге. Не буду сейчас гневно кидаться обидными буквами. Для них такое поведение естественно. Это их территория, они так утверждают своё превосходство над другими.

Жители центральной части России априори более спокойны и в жизни, и за рулём. У нас другая беда: мы нередко соображаем не так быстро, как следовало бы. Но и это не так ужасно, как опасные маневры наших гостей с Юга…

Всего две недели в Италии и Франции заставили меня усомниться в привычной системе координат: россияне водят не хуже европейцев. Опыт командировок и личных турне по Старому Свету позволяет мне делать выводы не в теории, но на личном опыте. Лишний раз хочу заметить: всё очень субъективно.

Лучшие водители в Европе – не только в Германии, а скорее, в германоговорящих странах. Австрия, часть Швейцарии и сама Федеративная республика – их традиции и склад ума выражаются в том, что водят они крайне аккуратно. Не быстро, не медленно, а именно так, как надо. Они понимают логику транспортного потока и всеми своими действиями поддерживают порядок. Немец или австриец никогда не съедет с шоссе на «второстепенку» вторым рядом: это же небезопасно! Все их действия обусловлены заботой о безопасности. Они понимают, что тем самым они берегут не только себя, но и всех вокруг. Нам с вами ездить по Германии может быть трудно: надо неукоснительно соблюдать ПДД. В противном случае легко нарваться не только на недоумённые взгляды соседей по потоку, но и на рандеву с полицией – если не нарвётесь на патруль, в полицию наверняка сообщат анонимные доброжелатели. Там принято «стучать», но не принято договариваться с представителями власти.

Восточная Европа – почти весь бывший соцлагерь — явно ещё до конца не сформировали национальную модель автомобильного поведения. Видно, что они стремятся к порядку по образцу Германии, но некоторые «пережитки прошлого» в виде любви к движению в левом ряду ещё присутствуют. В целом, поляки, чехи, словаки, словенцы и их соседи ездят вполне спокойно и адекватно. Как и в России, чем дальше от крупных городов, тем больше погрешность в скоростных режимах. Но всё в рамках разумного. Российским водителям вписаться в поток легко.







И тут я подхожу к главным героям моего хит-парада: французам и итальянцам. Обе страны изъезжены мной и коллегами по журналистскому цеху вдоль и поперёк. Мои выводы из этого опыта многим могут показаться неожиданными. Несмотря на географическое соседство, манеры у французов и итальянцев совершенно разные. Возможно, многие читатели со мной согласятся: итальянцы, как любители быстрой езды, нам ментально ближе. Несколько последних поездок окончательно утвердили мой вердикт: пожалуй, именно итальянцев можно назвать лучшими водителями Европы. Они научились совмещать адекватность со скоростью. Все их манёвры логичны. Они понимают и отлично чувствуют физику автомобиля: это особенно хорошо чувствуется в горных районах.

Не раз я, будучи за рулём мощных современных машин, не мог держать темп, заданный седовласыми аборигенами на стареньких «Фиатах». Итальянцев легко обидеть: достаточно их просто обогнать. И они непременно попытаются отыграться. Но сделают это безопасно и элегантно, без агрессии. Они восстанавливают естественный, по их мнению, порядок передвижения. У них нет цели рисковать ради процесса. Италия ездит красиво и со вкусом. Логично, что они делают лучшие суперкары…

Увы, французов я вынужден поставить на последнее место. Никакого понимания структуры и логики транспортного потока. Мечутся по полосам, будто боятся ехать прямо. Подрезают и в городах, и на трассах. Тупят в левом ряду. Ну, разве что про поворотники помнят почти всегда и постоянно ими пользуются, потому что постоянно пытаются перестраиваться. Не всегда успешно: многие забывают, что для перестроения необходимо свободное пространство в соседней полосе, включают поворотники, начинают смещаться и только потом смотрят, куда. И хорошо, если смотрят вообще.

Ну и любимый прикол французов: вывалиться в левый ряд на магистрали. Не для обгона фуры или другого тихохода, нет! Просто так. Вокруг может быть пусто на сотни метров. Видимо, им надоедает ехать прямо. Даже там, где можно держать 130 км/ч, правый ряд, как правило, движется около 100, левый же, по идее, нужен для обгона. И если вы опережаете несколько машин, надо всегда быть готовым к тому, что одна из них может вылезти в левый ряд в любой момент, заставив вас внепланово проверить тормозной баланс… Разумеется, это может произойти на любом направлении в любой стране. Изредка. «Чайники» есть везде. Но только во Франции это происходит во время каждого второго обгона.

Пока не могу ничего сказать про Испанию – как-то за последние лет семь меня туда служба не забрасывала, а ехать на отдых из Москвы за рулём — ну очень далеко… Но что-то мне подсказывает, что хуже французских «чайников» я уже не встречу.

Текст: Евгений Липовицкий