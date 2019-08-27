Master-Winch сделали «муравья»

В проверенных временем автомобильных лебёдках марки Master—Winch появилось долгожданное пополнение. Это лебёдки новой линейки «А». Название серии происходит от заглавной буквы английского слова ant, что в переводе значит «муравей». Трудолюбивый, упорный, неприхотливой и выносливый. Как и новые лебедки. Но обо всем по порядку.

Первое, что бросается в глаза, это совершенно новый, современный дизайн корпуса. Но внешняя красота, идет рука об руку с практичностью. Дополнительные ребра жёсткости повышают надежность корпуса и служат для лучшего теплоотвода. Блок управления снабжён двумя светодиодными индикаторами, отражающими различные режимы работы устройства. Эдакие муравьиные глазки! Обработанные серебром контакты соленоидов не только лучше проводят электрически ток, но и гораздо более устойчивы к коррозии, чем обычные. Сами соленоиды полностью герметичны. Предусмотрено три стандартных варианта крепления блока управления: над барабаном, вертикально над барабаном или над двигателем.

Все лебёдки новой серии обладают влаго-пылезащитой по стандарту IP68. Это значит, что корпус полностью защищён от попадания пыли и лебёдка может быть погружена в воду на 30 минут на глубину до 1 метра, сохраняя при этом полную работоспособность. И всё благодаря надежной системе водонепроницаемых сальников.







Рычаг управления смоткой-размоткой механизма редуктора стал плоским и более удобным, особенно при работе в защитных рукавицах. Основные элементы внутреннего устройства (электромотор, тормоз и барабан) новая серия унаследовала от проверенных бездорожьем лебёдок Master—Winch серий «E» и «X». А вот шестерням 3-планетарной передачи редуктора было добавлено мощности и закалки. Агрегат может комплектоваться как синтетическим тросом с клюзом, так и металлическим тросом с направляющими губками. В комплекте есть два пульта управления, проводной и беспроводной.

Новые лебёдки уже поступили на российский рынок в вариантах с тяговым усилием 9500 lbs (4310 кг.) и 1200 Lbs ( 5410 кг.). Они подходят для популярных марок отечественных и импортных внедорожников и без проблем интегрируются с силовыми бамперами основных производителей внедорожного оборудования. Первые «муравьи» уже нашли своих хозяев, для которых они станут надежными помощниками в условиях самого тяжёлого бездорожья!